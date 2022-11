Terminarz mistrzostw świata 2022. Kiedy reprezentacja Polski gra kolejny mecz?

Piłkarskie mistrzostwa świata rozpoczęły się w niedzielę 20 listopada, a kibice reprezentacji Polski na pierwszy mecz Biało-Czerwonych musieli czekać do wtorku. Zanim podopieczni Czesława Michniewicza wybiegli na boisko, sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończyło się starcie grupowych rywali Polaków. Arabia Saudyjska pokonała 2:1 Argentynę i nieoczekiwanie zapisała na swoim koncie trzy cenne punkty.

Po meczu Polski z Meksykiem sensacyjny pogromca Albicelestes pozostanie liderem grupy C, ponieważ Biało-Czerwoni i El Tri po dość bezbarwnym spotkaniu podzielili się punktami. To oznacza, że czeka nas zacięta rywalizacja o awans do fazy pucharowej, a kolejne spotkania mogą nam przynieść odpowiedzi na pytanie, kto przybliży się do gry w gronie najlepszych 16 drużyn mundialu.

Mundial 2022. Kiedy gra Polska?

26 listopada (sobota):

Polska – Arabia Saudyjska (godz. 14:00, Education City Stadium, Ad-Dauha)

Argentyna – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

30 listopada (środa)

Polska – Argentyna (godz. 20:00, Stadium 974)

Arabia Saudyjska – Meksyk (godz. 20:00, Lusail Stadium)

Mistrzostwa świata. Terminarz na najbliższe dni

Zanim Biało-Czerwoni rozegrają kolejny mecz, czeka nas kilka ciekawych spotkań w innych grupach. Tak prezentuje się terminarz meczów w najbliższych dniach:

23 listopada:

Maroko – Chorwacja (godz. 11:00);

Niemcy – Japonia (godz. 14:00);

Hiszpania – Kostaryka (godz. 17:00);

Belgia – Kanada (godz. 20:00).

24 listopada:

Szwajcaria – Kamerun (godz. 11:00);

Urugwaj – Korea Południowa (godz. 14:00);

Portugalia – Ghana (godz. 17:00);

Brazylia – Serbia (godz. 20:00).

25 listopada:

Walia – Iran (godz. 11:00);

Katar – Senegal (godz. 14:00);

Holandia – Ekwador (godz. 17:00);

Anglia – Stany Zjednoczone (godz. 20:00).

