Mundial 2022. Wyrównany mecz Maroka z Chorwacją. Żadna z drużyn nie odpuściła

Kolejna grupa zaczęła zmagania na mistrzostwach świata w Katarze. Dzień 23 listopada rozpoczął się spotkaniem Maroka z Chorwacją. Wicemistrzowie świata wyszli na mecz jako bezapelacyjni faworyci, prowadzeni przez 37-letniego gwiazdora Lukę Modricia. Maroko uchodzi za jednego z czarnych koni mundialu, w którego składzie znajduje się wiele obiecujących gwiazd. Za nami bardzo wyrównane widowisko.

Skład reprezentacji Maroka: Bono – Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui – Amrabat, Onuahi, Amallah – Ziyech, Boufal, En Neysri. Trener: Hoalid Regragui

Skład reprezentacji Chorwacji: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brozović, Kovacić, Mordić – Perisić, Vlasić, Kramarić. Trener: Zlatko Dalić

Mundial 2022. Pierwsza połowa meczu Maroko – Chorwacja

Mecz rozpoczęli reprezentanci Maroka. Jako pierwsi do ataku rzucili się podopieczni Zlatko Dalicia. Już w trzeciej minucie oglądaliśmy pierwsze dośrodkowanie w pole karne, a kilka minut później po błędzie jednego z piłkarzy Maroka piłka została wybita na rzut rożny dla Chorwatów. Zawodnicy z Bałkanów sygnalizowali zagranie ręką rywala w polu karnym, jednak sędzia puścił grę. Z kolei Marokańczycy przeprowadzili pierwszą akcję w siódmej minucie, ale defensorzy w kratkowanych koszulkach doskonale zażegnali zagrożenie.

Większośc gry toczyła się w bocznych sektorach boiska. Afrykańscy zawodnicy zaatakowali bramkę Dominika Livakovicia dwoma strzałami, które na ich nieszczęście były za proste, by go pokonać. Po 15. minutach spotkania to Chorwaci częściej utrzymywali się przy piłce. Ivan Perisić zaryzykował strzałem z okolic 40-stego metra, ponieważ zauważył wysuniętego bramkarza rywali. Piłka poszybowała ponad poprzeczką. Marokańczycy nie próżnowali i błyskawicznie odpowiedzieli dośrodkowaniem w pole karne autorstwa Hakima Ziyecha.

W 19. minucie Luka Modrić sfaulował Achrafa Hakimiego na 24. metrze od bramki. Do piłki podeszli faulowany zawodnik oraz Hakim Ziyech. Uderzył ten drugi, ale prosto w mur Chorwatów. Niedługo po tym piłkarze Zlatko Dalicia mieli kolejny rzut rożny, po którym wywiązał się atak pozycyjny. Obie ekipy próbowały wykorzystać błędy rywali, jednak defensywy spisywały się znakomicie lub skrzydłowi posyłali niecelne dośrodkowania.

Chorwaci regularnie próbowali atakować rywali bocznymi sektorami boiska. Jednym z najbardziej zapracowanych piłkarzy na boisku był Nikola Vlasić. Marokańczycy zdecydowanie częściej wykorzystywali ataki prawą stroną, gdzie stacjonowali Achraf Hakimi i Hakim Ziyech. W 40. minucie ponownie walkę stoczyli Luka Modrić i prawy obrońca Marokańczyków. Chorwat sfaulował byłego kolegę klubowego i Afrykańczycy mieli szansę na zagrożenie bramce Dominika Livakovicia, aczkolwiek dośrodkowanie w pole karne okazało się za lekkie.

Nikola Vlasić padł na murawę i po chwili musiał ją opuścić. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało i mógł wrócić do gry. Do końca pierwszej połowy obie drużyny próbowali znaleźć błąd w ustawieniu rywali, ale taktyki szkoleniowców były bardzo skuteczne. Andrej Kramarić otrzymał podanie od Borny Sosy, po którym oddał strzał z bliskiej odległości, jednak Bono był na posterunku. Jeszcze Luka Modrić próbował pokonać golkipera Maroka strzałem zza pola karnego, ale włożył w niego za dużo siły i piłka przeleciała ponad bramka. Po dwóch doliczonych minutach meczu piłkarze zeszli do szatni przy wyniku 0:0.

Mundial 2022. Druga połowa meczu Maroko – Chorwacja

Zlatko Dalić dokonał zmiany. W miejsce Nikoli Vlasicia pojawił się Mario Pasalić. Obie drużyny weszły w drugą połowę bardzo bezpiecznie. Większość czasu gra toczyła się, jak wcześniej, w bocznych sektorach boiska i dopiero w 51. minucie Noussair Mazraoui oddał pierwszy strzał głową na bramkę Chorwatów. Przeciwnicy błyskawicznie odpowiedzieli dośrodkowaniem Josipa Juranovicia, po którym wywalczyli rzut rożny. Po dużym zamieszaniu i poważnym zagrożeniu piłka została wybita, jednak w walce ucierpieli Josko Gvardiol, Mazraoui i Bono.

Lewy obrońca Maroka na chwilę zszedł z boiska, trzymając się za biodro, ale był w stanie kontynuować grę. Po chwili jednak okazało się, że defensor Bayernu Monachium nie jest na siłach do dalszej walki i został zniesiony na noszach do szatni. W jego miejscu pojawił się Yahya Attiat-Allal. Gra nieco się ożywiła. Marokańczycy przeprowadzili groźną akcję prawą stroną, po czym zrobiło się zamieszanie w okolicach pola karnego Chorwatów. Piłkarze Hoalida Regraguiego wywalczyli rzut wolny z ok. 35 metrów. Achraf Hakimi oddał mocny i celny strzał, który sparował Dominik Livković.

Po tej sytuacji boisko opuścił Sofian Boufal, a na jego pozycji zameldował się Ez Abde. Chorwaci też przeprowadzili zmianę. W miejscu Andreja Kramaricia pojawił się Marko Livaja. Piłkarze Zlatko Dalcia wywalczyli rzut wolny, po którym piłka została wybita na korner. Moment zamieszania w polu karnym Maroka zrodził kolejny rzut rożny, ale dośrodkowanie Modricia złapał Bono i od razu zrodziła się kontra. Na nieszczęście dla Marokańczyków bezskuteczna.

W ostatnim kwadransie podstawowego czasu gry zobaczyliśmy pierwszą żółtą kartkę w meczu. Obejrzał ją Sofyan Ambrabat po faulu na Luce Modriciu. Selekcjoner Chorwacji ponownie przeprowadził zmianę. W miejscu Mateo Kovacicia pojawił się Lovro Majer. W 80. minucie kapitan reprezentacji Chorwacji dośrodkował w pole karne z rzutu wolnego, a piłka po strzale Josko Gvardiola minęła bramkę.

Hoalid Regragui wprowadził na boisko dwóch zawodników. W miejsce Youssefa En Neysriego wstawił Abderrazaka Hamdallaha, a Azzedine'a Ounahiego zastąpił Abdelhamid Sabiri. Zdecydowana większość statystyk była remisowa. Dośrodkowanie za dośrodkowaniem, faul za faulem i ataki bocznymi strefami boiska – tak w największym skrócie przebiegła większość meczu Maroko – Chorwacja. Z boiska zszedł także Ivan Perisić, a zameldował się na nim Mislav Orsić.

Sędzia doliczył sześć minut gry, w których żadna z drużyn nie stworzyła poważnej sytuacji do zdobycia zwycięskiego gola. Maroko — Chorwacja 0:0.

