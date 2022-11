Mundial 2022: Hiszpania – Kostaryka. La Roja rozgromiła rywali

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas! KONIEC MECZU! Hiszpania rozgromiła Kostarykę 7:0. Historyczny triumf La Rojy w mistrzostwach swiata. 90+8. min. Soler w mur z rzutu wolnego. 90+7. min. Campbell ukarany żółtą kartką. 90+6. min. Gavi minął kilku rywali i wystawił piłkę Solerowi, lecz ten skiksował ze skraju pola karnego. 90+5. min. Fatalne dośrodkowanie Balde z lewego skrzydła. 90+4. min. Cierpliwa gra pozycyjna La Rojy. 90+3. min. Morata dostał piłkę na skraju pola karnego, oddał ją Olmo, a ten za chwilę podał prostopadle do napastnika. Navas nie miał szans na skuteczną interwencję. 90+2. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 90+1. min. Sędzia doliczył osiem minut do drugiej połowy. 90+1. min. Williams przyspieszył prawą stroną, ale Navas interweniował fatalnie. Wybił piłkę wprost przed siebie, gdzie nabiegał Soler. Pomocnik z łatwością umieścił futbolówkę w siatce. 90. min. GOOOOOOOOOOOOL!!! 89. min. Morata znów na spalonym. 88. min. La Roja nie zamierza już forsować tempa. 87. min. Nic bardziej mylnego, Hiszpanie wolą utrzymywać się przy piłce w końcówce spotkania. 86. min. Aguilera faulował Gaviego, będzie rzut wolny dla Hiszpanów i szansa na dośrodkowanie. 85. min. Dalekie wybicie Navasa na uwolnienie. 84. min. Williams gonił za długim podaniem od Gaviego, lecz to było zdecydowanie za mocne. 83. min. Tejeda odebrał piłkę przeciwnikowi w środku pola, aczkolwiek Hiszpanie szybko ją odzyskali i przeszli do ataku pozycyjnego. 82. min. Matarrita wszedł za Oviedo. 81. min. Morata na spalonym po podaniu od Koke. 80. min. Williams centrował do Moraty, jeden z defensorów uprzedził go w ostatniej chwili. 79. min. Faul Wastona w ataku, Gavi podbiegł do niego z pretensjami, mała awantura w przerwie od gry. 78. min. Rzut wolny dla Kostaryki po faulu Gaviego w środkowej strefie. 77. min. Prosta strata Solera w środku pola. 76. min. Balde przebiegł z piłką kilkdziesiąt metrów, minął wielu rywali, po czym podał do Moraty. Jego Navas zdołał zatrzymać, ale kiedy napastnik dograł do Gaviego, bramkarz Kostaryki nie miał szans. Pomocnik Barcelony uderzył bez przyjęcia, piłka jeszcze odbiła się od słupka i wpadła do siatki. 75. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 74. min. Campbell przyłapany na spalonym. 73. min. Gavi źle zrozumiał się z kolegą i podał prosto pod nogi rywala. 72. min. Aguilera zmienia Borgesa. 71. min. Sporo niedokładnych podań drużyny hiszpańskiej. La Roja nie może zawiązać groźnej akcji. 70. min. Zbyt słabe uderzenie Olmo głową. 69. min. 69. min. Williams wchodzi za Asensio. 68. min. Calvo ukarany żółtym kartonikiem za zbyt ostry faul. 67. min. Oviedo pokazał się na lewym skrzydle, lecz był na spalonym. 66. min. Kostarykanie znów podeszli wysoko, lecz to ich przeciwnicy wywalczyli aut. 65. min. Azpilicueta przeciął dalekie podanie do Oviedo. 64. min. Balde wchodzi za Albę, Koke zmienia Busquetsa. 63. min. Azpilicueta wypuścił Moratę prostopadłym podaniem, lecz ten uderzył w boczną siatkę. 62. min. Olmo uderzał z dystansu, ale posłał piłkę w trybuny. 61. min. Faul na Gavim w środku pola. Przy okazji przerwy schodzą Contreras i Bennette, wchodzą Zamora oraz Ruiz 60. min. Morata nie poradził sobie z Wastonem na prawej stronie. 59. min. Simon musiał ratować się dalekim wybiciem będąc pod presją. 58. min. La Roja krótko rozegrała rzut rożny i po chwili zanotowała stratę. 57. min. Zmiana w reprezentacji Hiszpanii. Torres schodzi, za niego Morata. Soler natomiast zmieni Pedriego. 56. min. Busquets faulowany pod pressingiem przeciwnika. 55. min. Torres otrzymał piłkę w szesnastce przeciwnika i początkowo został zablokowany. Gracz FC Barcelony powalczył jednak z przeciwnikiem, odzyskał futbolówkę i skutecznie uderzył z ostrego kąta. 54. min. GOOOOOOOOOOL!!! 53. min. Kostaryka przeżywała małe oblężenie. Mało brakowało, a Olmo doszedłby do strzału na pustą bramką. 51. min. Nieudana centra Torresa, Waston był na posterunku. 50. min. Hiszpanie w spokoju konstruują kolejną akcję. 49. min. Pedri uprzedził rywala we własnym polu karnym. Po chwili Olmo przedzierał się lewą flanką, lecz nieskutecznie. 48. min. Asensio miał dobrą okazję do zdobycia bramki, ale znacznie przestrzelił. W przerwie doszło do jednej zmiany w składzie Kostaryki. Waston wszedł za Martineza. 46. min. Gramy dalej! Do zobaczenia za kwadrans! KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Do przerwy Hiszpania gromi Kostarykę 3:0. 45+5. min. Pedri wypuścił Asensio w pole karne, lecz rywal zablokował jego uderzenie w ostatnich chwili. 45+3. min. Podopieczni Luisa Enrique podawali sobie futbolówkę w powolnym tempie, by nagle przyspieszyć, ale prostopadłe podanie Gaviego było zdecydowanie zbyt optymistyczne. 45+2. min. Hiszpanie bez problemu wyszli spod pressingu, ale nie chciała wykorzystać okazji do kontry. 45+1. min, Sędzia doliczył 5 minut do pierwszej połowy. 45. min. Alba na spalonym. 44. min. Obrońca nie dał się nabrać na zwód Gaviego. 43. min. Strzał Asensio zablokowany przez Borgesa. 42. min. Torres miał okazję, by wyprowadzić kontrę, lecz z przodu był sam, więc zwolni akcję. 41. min. Coraz swobodniej czują się Kostarykanie na połowie przeciwników, aczkolwiek dają też mało konkretów. Kolejna akcja zakończyła się spalonym Contrerasa. 40. min. Torres nie doszedł do centry Azpilicuety z prawego skrzydła. 38. min. Bennette zdołał dośrodkować do kolegi w polu karnym Hiszpanów, lecz ci pilnowali go uważnie. Rodi poradził sobie też z kolejną centrą. 37. min. Popracował Torres w defensywie i odzyskał futbolówkę, lecz Calvo za chwilę mu ją odebrał. Kostaryka próbuje ataku pozycyjnego. 36. min. Podopieczni trenera Suareza nie są w stanie odebrać piłki rywalom. 35. min. Kostarykanie znów mocno pressowali, ale mogli tylko pobiegać za piłkę jak przy grze w rondo. 34. min. Campbell na spalonym po zamieszaniu w polu karnym Hiszpanów. 33. min. Olmo faulował Campbella, może być groźnie. 32. min. Wysoko podeszli Kostarykanie i opłaciło im się to. Zyskali bowiem aut na wysokości pola karnego rywala. 31. min. Ferran Torres nie pomylił się z 11 metrów! 31. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 30. min. Jordi Alba padł w polu karnym podcięty przez Duarte. 29. min. RZUT KARNY DLA HISZPANII! 28. min. Nieudana kombinacyjna akcja Hiszpanów, ale bardzo szybko odzyskali futbolówkę. 27. min. Gavi próbował przedryblować kilku rywali, ale został zatrzymany na linii pola karnego. 26. min. Rodri z łatwością „skasował” kontrę rywali. 25. min. Zablokowana szarża Asensio lewą flanką. 24. min. Nieudany rzut rożny, Kostarykanie ratują się wybiciem. 23. min. Zablokowane dośrodkowanie Torresa. 22. min. Hiszpanie nagle przyspieszyli akcję, czego ich oponenci zupełnie się nie spodziewali. Busquets rozrzucił akcję do lewej strony, gdzie czekał Alba. Ten zaś posłał płaską centrę do nadbiegającego Asensio, a on pokonał Navasa. 21. min. GOOOOOOOOOOOL!!! 20. min. La Roja zamknęła rywali w zamku hokejowym, ale może się przebić przez ten mur. 19. min. Busquets podał prosto do przeciwnika. Campbell przejął piłkę, lecz nie zdołał w żaden sposób zaskoczyć przeciwników. Kostarykanie zostali zmuszeni do ataku pozycyjnego, z którego nic nie wynikło. 18. min. Strata Alby i jego faul przy okazji próby odzyskania futbolówki. 17. min. Drugi wypad Kostarykan do ataku zakończył się spalonym jednego z nich. 16. min. Asensio wracał za kontrą wyprowadzaną przez Bennette i faulował go przy linii bocznej. 15. min. Gavi wywalczył faul dla swojej drużyny na połowie przeciwnika. 14. min. I znów spokojna gra pozycyjna podopiecznych Lucho. 13. min. Piłkarze ekipy z Ameryki Środkowej pierwszy raz na dłużej zawitali na połowie przeciwników, ale nie wypracowali sobie okazji strzeleckiej. 12. min. Olmo strzelcem pierwszej bramki w meczu Hiszpanów z Kostaryką. Obrócił się z rywalem na plecach po wcześniejszym delikatnym podaniu Gaviego tuż nad głowami defensorów. 11. min. GOOOOOOOOOOOOOOL!!! 10. min. Calvo popełnił błąd, aczkolwiek zdołał go nadrobić i zarzymać Olmo. 9. min. Delikatny strzał Asensio sprawił Navasowi spore problemy. Mogło być 1:0. 8. min. Alba próbował oskrzydlić akcję, lecz został zablokowany. 7. min. Prosta strata Torresa na prawym skrzydle. 6. min. Hiszpanie bardzo szybko odbierają futbolówkę rywalom. 5. min. Doskonała okazja dla podopiecznych Luisa Enrique! Pedri dograł idealnie do Olmo, wbiegającego w pole karne z prawej strony. Skrzydłowy pomylił się w tej wyjątkowo obiecującej sytuacji. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. 4. min. Faul Laporte'a na Campbellu. 3. min. Hiszpanie mieli rzut rożny, lecz wycofali futbolówkę aż do swojego bramkarza. 2. min. Nieudana próba dostarczenia futbolówki na prawe skrzydło, gdzie czekał Torres 1. min. Spokojny początek w wykonaniu La Rojy, która na razie wymienia podania w strefie swojej obrony. Pierwsza jedenastka Kostaryki na zbliżające się spotkanie:



We wcześniejszym meczu grupy E doszło do sensacji.



Sensacja w grupie E. Niemcy na kolanach, Japończycy górą 16:45 Oto wyjściowy skład reprezentacji Hiszpanii:



16:40 Witamy w relacji na żywo z meczu Hiszpania – Kostaryka. Spotkanie to rozpocznie się już o 17:00.

Na 23 listopada zaplanowano aż cztery mecze trwających właśnie mistrzostw świata w Katarze. Najpierw Maroko zmierzyło się z Chorwacją, sprawiając sporą niespodziankę. Następnie do boju ruszyły zespoły z grupy E. Hiszpania, która trafiła do niej z Niemcami, Japonią i Kostaryką najpierw musi zmierzyć się z ostatnim z wymienionych zespołów.

Mundial 2022. Relacja na żywo z meczu Hiszpania – Kostaryka

Teoretycznie jest to najłatwiejszy przeciwnik dla podopiecznych Luisa Enrique. Nie licząc Keylora Navasa w bramce, w ekipie z Ameryki Środkowej brakuje wielkich gwiazd światowego formatu. Drużyna ta opiera się głównie na zawodnikach z rodzimej ligi oraz na kilku graczach występujących na co dzień w USA, Meksyku lub Anglii (choć nie w Premier League).

Teoretycznie więc Hiszpania będzie miała dobrą okazję, aby zaznaczyć swoją dominację, strzelić kilka goli i podbudować swoje morale po niezbyt udanych występach w Lidze Narodów, w której to La Roja wygrała zaledwie trzy z sześciu spotkań. Wygrała po jednym z Czechami, Szwajcarią i Portugalią, ale ze wszystkimi tymi przeciwnikami potrafiła też tracić punkty.

Kostaryka wydaje się słabszym oponentem niż ci wyżej wymienieni, aczkolwiek nie należy jej lekceważyć, biorąc pod uwagę jej wyniki w eliminacjach mistrzostw świata w strefie CONCACAF. Jakkolwiek spojrzeć drużyna prowadzona przez Luisa Fernando Suareza w 2022 roku potrafiła pokonać w nich USA i Kanadę, a do tego remisowała z Meksykiem. Mimo wszystko reprezentacja Hiszpanii musi mieć się na baczności.