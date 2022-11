NA ŻYWO: Hiszpania – Kostaryka. La Roja rozpoczyna walkę o mistrzostwo świata

1. min. Spokojny początek w wykonaniu La Rojy, która na razie wymienia podania w strefie swojej obrony. Gramy! 16:59 Pierwszy gwizdek już za kilka chwil 16:57 Czas na hymny obu państw. 16:54 Pierwsza jedenastka Kostaryki na zbliżające się spotkanie:



16:45 Oto wyjściowy skład reprezentacji Hiszpanii:



Na 23 listopada zaplanowano aż cztery mecze trwających właśnie mistrzostw świata w Katarze. Najpierw Maroko zmierzyło się z Chorwacją, sprawiając sporą niespodziankę. Następnie do boju ruszyły zespoły z grupy E. Hiszpania, która trafiła do niej z Niemcami, Japonią i Kostaryką najpierw musi zmierzyć się z ostatnim z wymienionych zespołów.

Mundial 2022. Relacja na żywo z meczu Hiszpania – Kostaryka

Teoretycznie jest to najłatwiejszy przeciwnik dla podopiecznych Luisa Enrique. Nie licząc Keylora Navasa w bramce, w ekipie z Ameryki Środkowej brakuje wielkich gwiazd światowego formatu. Drużyna ta opiera się głównie na zawodnikach z rodzimej ligi oraz na kilku graczach występujących na co dzień w USA, Meksyku lub Anglii (choć nie w Premier League).

Teoretycznie więc Hiszpania będzie miała dobrą okazję, aby zaznaczyć swoją dominację, strzelić kilka goli i podbudować swoje morale po niezbyt udanych występach w Lidze Narodów, w której to La Roja wygrała zaledwie trzy z sześciu spotkań. Wygrała po jednym z Czechami, Szwajcarią i Portugalią, ale ze wszystkimi tymi przeciwnikami potrafiła też tracić punkty.

Kostaryka wydaje się słabszym oponentem niż ci wyżej wymienieni, aczkolwiek nie należy jej lekceważyć, biorąc pod uwagę jej wyniki w eliminacjach mistrzostw świata w strefie CONCACAF. Jakkolwiek spojrzeć drużyna prowadzona przez Luisa Fernando Suareza w 2022 roku potrafiła pokonać w nich USA i Kanadę, a do tego remisowała z Meksykiem. Mimo wszystko reprezentacja Hiszpanii musi mieć się na baczności.