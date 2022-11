Nad FIFA zbierają się czarne chmury. Kraje chcą opuścić jej szeregi

Dania ma prowadzić rozmowy z innymi krajami UEFA na temat możliwości opuszczenia FIFA. Przed mistrzostwami świata w Katarze siedem krajów napisało do organu zarządzającego wiadomości wyjaśniające życzenia, aby ich kapitanowie nosili opaski z napisem „One Love”, w celu wsparcia praw LGBTQIA+ podczas turnieju. Ostatecznie nie zostały one wysłuchane, a dodatkowo organizacja zarządzana przez Gianniego Infantino narzuciła dodatkowe sankcje za złamanie tej zasady. Oburzenie związków piłkarskich tym bardziej dało się we znaki.

FIFA zakazała noszenia opasek z napisem „One Love”

Decyzja FIFA o zakazaniu noszenia opasek wspierających prawa LGBTQIA+ z napisem „One Love” zapadła kilka tygodni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze. Kapitan reprezentacji Anglii, Harry Kane zadeklarował, że będzie nosił tę opaskę bez względu na prawa FIFA. Jednak tuż przed meczem Anglików z Iranem organizacja zarządzająca mistrzostwami świata zapowiedziała sankcje w postaci żółtych kartek dla wszystkich zawodników, którzy zdecydują się na taki ruch.

Z uwagi na dobro drużyny, Harry Kane i inni kapitanowie zdecydowali się nie zakładać tychże opasek, jednak nie zabrakło sprzeciwu wobec zaistniałych okoliczności. Zrobiła to legenda angielskiej piłki kobiecej, Alex Scott, która wystąpiła przed kamerami na stadionie w Katarze z omawianą opaską na ramieniu. Tak samo postąpiła niemiecka polityk Nancy Feaser, która także założyła opaskę podczas sensacyjnej porażki reprezentacji Niemiec z Japonią 1:2, siedząc obok prezydenta FIFA, Gianniego Infantino.

twitter

Związki piłkarskie dyskutują nad opuszczeniem FIFA

Wygląda na to, że problemy FIFA dopiero się zaczną. Decyzja organu zarządzającego mistrzostwami świata w Katarze wywołała tak duże oburzenie wśród związków piłkarskich, że te na poważnie rozważają opuszczenie jego szeregów zaraz po zakończeniu mundialu.

Zaistniałą sytuacją najbardziej oburzony jest Duński Związek Piłki Nożnej, którego prezes, Jesper Moller zapowiedział, iż jest gotów do podjęcia rozmów z pozostałymi 55. krajami członkowskimi UEFA na temat takiej możliwości.

Prezes Duńskiego Związku Piłki Nożnej: Nie wiem, jak przywrócić zaufanie do FIFA

Szef duńskiej organizacji przyznał, że nie jest to decyzja, która została podjęta po rozpoczęciu mistrzostw świata. Region nordycki miał dyskutować na temat opuszczenia szeregów FIFA już w sierpniu br.

– Przemyślałem to jeszcze raz. Wyobrażam sobie, że mogą być wyzwania, jeśli Dania opuści FIFA sama. Zobaczmy, czy możemy prowadzić dialogi na temat zaistniałych okoliczności. Muszę zastanowić się nad kwestią, jak przywrócić zaufanie do FIFA. Musimy ocenić, co się stało, a następnie stworzyć strategię – również z naszymi nordyckimi kolegami – cytuje słowa Jespera Mollera portal sportbible.com.

Nie tylko Dania oburzona jest decyzjami FIFA

Gianni Infantino zapowiedział, że ma zamiar ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA, jednak nie ma on poparcia wśród duńskiego ZPN-u. Poza Danią wściekłe na postępowanie FIFA byli Niemcy, którzy zagrozili organizacji pozwem sądowym w celu ustalenia legalności ich postępowania.

Przed meczem z Japonią piłkarze Hansiego Flicka zapozowali do zdjęcia drużynowego, na którym każdy z zawodników zasłonił dłonią usta, w celu sprzeciwu wobec braku wolności słowa na mistrzostwach świata w Katarze.

twitter

Inną drużyną, która odczuła skutki kontrowersyjnych decyzji FIFA, jest Belgia. Czerwone Diabły otrzymały zakaz noszenia dwóch kompletów swoich strojów. Na kołnierzyku wyjazdowych trykotów drużyny prowadzonej przez Roberto Martineza widniał napis „Love”, co wystarczyło do nałożenia przez FIFA zakazu. Podobnie było z koszulkami wyjazdowymi, które zdaniem organizacji były zbyt kolorowe. Te decyzje zapadły na dwa dni przed rozpoczęciem ich pierwszego mundialowego meczu przeciwko Kanadzie, który Belgowie zwyciężyli 1:0.

Czytaj też:

Mundial 2022. Terminarz na dziś. Kibiców czeka prawdziwa gratka futboluCzytaj też:

Czesław Michniewicz odpiera zarzuty. Zdradził plan na mecz Polska – Arabia Saudyjska