Oto tabele grup G i H. Były emocje na koniec pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata

24 listopada dobiegła końca pierwsza kolejka fazy grupowej tegorocznych mistrzostwa świata. Tego dnia trwała rywalizacja w grupach G i H, gdzie o awans do fazy play-off starają się takie zespoły jak Brazylia, Szwajcaria czy Portugalia i Urugwaj.

Mundial 2022 – Tabela grupy G

Emocji nie brakowało przede wszystkim w rywalizacji Canarinhos z ekipą z Bałkanów. Ta nie przestraszyła się teoretycznie mocniejszego przeciwnika i ruszyła na niego w odważnym pressingu. Podopieczni Titego długo nie potrafili złapać odpowiedniego rytmu i mieli problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji, ale w drugiej połowie przezwyciężyli tę niemoc. Ostatecznie więc wygrali 2:0 po dwóch trafieniach Richarlisona. Jedno z nich, strzelone nożycami, śmiało może kandydować do bramki mundialu. W drugi spotkaniu w grupie G Szwajcarzy mierzyli się z Kamerunem, który mocno postraszył europejską drużynę, lecz przegrał z nią 0:1 po bramce Embolo.

GRUPA G Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Brazylia 3 1 1 0 0 2 0 +2 2. Szwajcaria 3 1 1 0 0 1 0 +1 3. Kamerun 0 1 0 0 1 0 1 -1 4. Serbia 0 1 0 0 1 0 2 -2

Mistrzostwa świata 2022 – tabela grupy H

W grupie H pierwszym starciem było to Urugwaju z Koreą Południową. Teoretycznie to zespół z Ameryki Południowej prezentował się korzystnie, aczkolwiek miał problem ze stwarzaniem sobie klarownych sytuacji, a właściwie z odpowiednim finiszowaniem ich. Ostatecznie więc drużyny te podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie. Sporo działo się natomiast w starciu Portugalii z Ghaną. Gdy wydawało się, że podopieczni trenera Santosa będą mieli kłopoty z uzyskaniem trzech punktów, dwa szybkie ciosy rozstrzygnęły sprawę. Co prawda Afrykanie zdobyli później kontaktową bramkę, ale nie zdołali dogonić przeciwników i przegrali 2:3.

GRUPA H Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Portugalia 3 1 1 0 0 3 2 +1 2. Korea Południowa 1 1 0 1 0 0 0 0 3. Urugwaj 1 1 0 1 0 0 0 0 4. Ghana 0 1 0 0 1 2 3 -1

