Nowe doniesienia ze sztabu reprezentacji Brazylii. Chodzi o Neymara

Brazylia wygrała swój pierwszy mecz grupowy na mistrzostwach świata w Katarze, a Serbia tylko w pierwszej połowie nawiązała wyrównaną rywalizację z Canarinhos. Po przerwie podopieczni Tite zaczęli grać efektownie w ofensywie, przeprowadzając kilka miłych dla oka akcji. Co najważniejsze, dwie z nich zakończyły się bramkami, dzięki czemu jedni z faworytów do tytułu wygrali 2:0.

Mistrzostwa świata 2022. Neymar kontuzjowany

Czwartkowego spotkania nie będzie dobrze wspominał Neymar, który opuścił murawę w 79. minucie. Chwilę wcześniej gwiazdor PSG został ostro potraktowany przez jednego z rywali, a ze zdjęć zamieszczanych w mediach społecznościowych wynika, że ucierpiała kostka Brazylijczyka.

Dzień po meczu z Serbią zagraniczne media przekazały, że Neymara czeka przerwa w grze. Podobna przymusowa absencja dotyczy Danilo, który również doznał urazu kostki. – Neymar i Danilo przeszli badanie rezonansem magnetycznym w piątek po południu i obu z nich wykryto uszkodzenie więzadeł w kostce – przyznał lekarz reprezentacji Brazylii Rodrigo Lasmar.

Lasmar zaznaczył, że Neymar i Danilo opuszczą kolejny mecz grupowy, w którym Canarinhos zmierzą się ze Szwajcarią. – Będziemy ostrożni, ponieważ muszą przejść leczenie – zastrzegł. Jak podaje The Guardian, obaj zawodnicy prawdopodobnie nie zagrają także z Kamerunem, a na boisko wrócą najwcześniej w meczu 1/8 finału mistrzostw świata.

Przypomnijmy, podopieczni Tite zagrają ze Szwajcarią w poniedziałek 28 listopada, a z Kamerunem w piątek 2 grudnia. Dzięki zwycięstwu z Serbią Canarinhos, kórych uznaje się za jednych z faworytów do tytułu mistrzowskiego, są na dobrej drodze do wywalczenia awansu do fazy pucharowej mundialu.

