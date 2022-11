Tabele grup A i B po dwóch kolejkach mundialu 2022. To był dzień pełen niespodzianek

25 listopada rozpoczęła się druga kolejka fazy grupowej tegorocznych mistrzostw świata. Do boju znów stanęły reprezentacje Ekwadoru, Holandii, Senegalu i Kataru oraz Anglii, Iranu, Stanów Zjednoczonych i Walii. Poniżej przedstawiamy tabele grupy A i B po dwóch seriach spotkań.

Mundial 2022 – tabela grupy A

25 listopada najwięcej działo się w rywalizacji Senegalu z Katarem. W starciu gospodarzy z ekipą z Afryki padły aż cztery bramki, choć organizatorzy mundialu i tego spotkania nie zaliczą do udanych. Dia, Diedhou i Dieng rozprawili się Katarczykami, dla których honorowego gola strzelił Muntari.

Niespodzianką zakończyła się natomiast rywalizacja pozostałych zespołów z grupy A. Wydawało się, że Holandia nie będzie miała większych kłopotów, by rozprawić się z Ekwadorem. W praktyce ta potyczka wyglądała zupełnie inaczej. Co prawda to Oranje szybko wyszli na prowadzenie, lecz potem zostali zdominowani przez przeciwników. Tych było stać jednak tylko na jedną bramkę, więc ostatecznie kibice zobaczyli zaskakujący remis 1:1.

GRUPA A Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Ekwador 4 2 1 1 0 3 1 +2 2. Holandia 4 2 1 1 0 3 1 +2 3. Senegal 3 2 1 0 1 3 3 0 4. Katar 0 2 0 0 2 1 5 -4

Mundial 2022 – tabela grupy B

Eksperci, dziennikarze i kibice spodziewali się wiele przede wszystkim po meczu Anglii z USA. W pierwszej kolejce pierwsza z wymienionych drużyn rozbiła Iran 6:2, a Stany Zjednoczone grały efektowny futbol z Walią (1:1). Tymczasem mecz Synów Albionu z Amerykanami był senny i gdyby nie poprzeczka Pulisica nie wydarzyłoby się w nim nic godnego uwagi.

Do niespodzianki doszło natomiast w starciu z Walią. Podopieczni trenera Page'a kończyli mecz w dziesięciu, bo czerwoną kartkę obejrzał Hennessey. Dwie rozstrzygające to starcie bramki padły już w doliczonym czasie gry. O dziwo zwyciężył zespół z Azji dzięki trafieniom Cheshmiego i Rezeiana odpowiednio w 98. i 101. minucie meczu.

GRUPA B Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Anglia 4 2 1 1 0 6 2 +4 2. Iran 3 2 1 0 1 4 6 -2 3. USA 2 2 0 2 0 1 1 0 4. Walia 1 2 0 1 1 1 2 -1

