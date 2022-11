Świetne widowisko w meczu Hiszpania – Niemcy. Nieoczywisty bohater Die Mannschaft

Reprezentacja Niemiec potrzebowała punktów jak ryba wody, ale w starciu z Hiszpanią nie wzniosła się na maksimum swoich możliwości. Co ciekawe nasi zachodni sąsiedzi nadal mogą awansować do 1/8 finału mundialu 2022, nawet pomimo dwóch porażek na koncie.

Hiszpania – Niemcy. Krótka radość Antonio Ruedigera

Die Mannschaft zostali poważnie ostrzeżeni już po kilku minutach od rozpoczęcia meczu. Gdyby nie szczęście i dobry refleks Neuera byłoby 1:0 dla drużyny Luisa Enrique. Olmo huknął bowiem wyjątkowo mocno i przebił ręce bramkarza Bayernu Monachium, który sprowadził to uderzenie na poprzeczkę. Odpowiedź Niemców przyszła szybko, lecz w sytuacji sam na sam Simon przechytrzył Goretzkę.

Obrońcy obu ekip i ich pewna niefrasobliwość w ustawianiu się sprawiała, że co parę minut obie drużyny dostawały okazję, by postraszyć przeciwników. Najpierw ze skraju pola karnego niecelnie uderzał Gnabry, potem Torres został zablokowany desperackim wślizgiem. Skutecznością w końcu wykazał się ten, którego podstawowym zadaniem jest przeszkadzanie innym. Po rzucie wolnym głową do siatki trafił Ruediger, ale ewidentnie był na spalonym, więc sędzia anulował tę bramkę. Pierwsza część potyczki skończyła się bezbramkowym remisem.

Mundial 2022. Alvaro Morata odwdzięczył się za zaufanie

W drugiej połowie tempo spotkania bynajmniej nie siadło. Już w 55. minucie podopieczni Hansiego Flicka znów byli bliscy wyjścia na prowadzenie. Niepilnowany Kimmich nie popisał się jednak skutecznością. Simon za to udowodnił, iż ma znakomity refleks, zbijając ten strzał na aut bramkowy.

Lucho widział te kłopoty swojej drużyny oraz te ataku, czyli problemy z wykańczaniem akcji. Wprowadził więc Moratę, a ten już po kilku minutach odpłacił się trenerowi za zaufanie. Napastnik Atletico Madryt wbiegł przed zdezorientowanego Suele i z bliskiej odległości pokonał Neuera. Z kolei w „szesnastce” La Rojy zakotłowało się po akcji Sane, w której to nabił rękę Busquetsa. Defensywny pomocnik stał jednak zbyt blisko, aby w ogóle zastanawiać się nad rzutem karnym.

Niclas Fuellkrug nieoczywistym bohaterem w meczu Hiszpania – Niemcy

W 83. minucie nasi zachodni sąsiedzi zdołali w końcu osiągnąć to, do czego dążyli od dawna. Bohaterem zespołu Flicka został napastnik, dla którego był to trzeci występ w barwach seniorskiej reprezentacji. Fuellkrug wszedł na boisko kilkanaście minut wcześniej i szybko udowodnił, iż warto było na niego postawić. To on zgarnął odbitą przez Musialę piłkę i strzelił mocno bez głębszego namysłu – skutecznie, tuż obok Simona. Jak się okazało zawodnik Werderu Brema ustalił wynik tego meczu.

