Terminarz mundialu 2022. Kto gra dziś na mistrzostwach świata w Katarze?

Faza grupowa mistrzostw świata powoli wkracza w decydującą fazę, a w poniedziałek 28 listopada swoje mecze drugiej kolejki rozegrają reprezentacje rywalizujące w grupach G i H. Rozstrzygnięcia na tegorocznym mundialu już niejednokrotnie zaskakiwały kibiców, którzy mają prawo oczekiwać, że dzisiaj również będą świadkami zaciętej walki o punkty.

Niedzielne starcia rozbudziły apetyty fanów, a sensacyjna wygrana Maroko z Belgią i nieoczekiwana porażka Japonii w starciu z Kostaryką sprawiły, że rywalizacja w grupach stała się jeszcze ciekawsza. Niewykluczone, że również dzisiejsze mecze dostarczą zaskakujących wyników, które dodadzą smaczku rywalizacji w grupach G i H.

Mundial 2022. Kto gra dzisiaj?

Dzisiaj na boisko wybiegną m.in. reprezentacje Kamerunu i Serbii, które przegrały w pierwszej kolejce spotkań. Drużyna z Afryki minimalnie uległa Szwajcarii, a zespół z Europy musiał uznać wyższość Brazylii, przez co porażka jednej z ekip w bezpośrednim starcie może przekreślić jej szans na awans do fazy pucharowej. Canarinhos i Helweci zagrają z kolei w meczu, którego zwycięzca znacznie przybliży się do wyjścia z grupy.

W dobrej sytuacji jest także Portugalia, która na inaugurację swoich zmagań w Katarze nie bez problemów, ale pokonała Ghanę. Cristiano Ronaldo i spółka o kolejne punkty powalczą z Urugwajem, który dość nieoczekiwanie zremisował z Koreą Południową. Zespół z Ameryki Południowej z pewnością będzie chciał powetować sobie to niepowodzenie, przez co w poniedziałkowy wieczór możemy oczekiwać emocjonującego starcia.

Mistrzostwa świata. Terminarz dzisiejszych meczów

28 listopada (poniedziałek):

Kamerun – Serbia (godz. 11:00)

Korea Południowa – Ghana (godz. 14:00)

Brazylia – Szwajcaria (godz. 17:00)

Portugalia – Urugwaj (godz. 20:00)

