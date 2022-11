Brazylia pokonała Szwajcarię! Canarinhos w 1/8 finału mundialu w Katarze

Dziękuję za uwagę i zachęcam oraz zapraszam do śledzenia kolejnych relacji! KONIEC! Brazylia pokonuje Szwajcarię 1:0 i zapewnia sobie awans do 1/8 finału mundialu w Katarze! 90 min. + 6 Rzut rożny dla Brazylii. 90 min. + 5 Aut dla Brazylii. 90 min. + 5 Brazylia nie przestaje atakować. Vinicius Junior dośrodkował w pole karne, ale zostało ono wybite. 90 min. + 4 Kapitalna akcja dla Canarinhos, ale strzał Rodrygo na korner sparował Akanji. 90 min. + 3 Faul dla Brazylii. 90 min. + 3 Kontra Brazylijczyków, ale Vinicius Junior się pomylił. 90 min. + 3 Dośrodkowanie w pole karne Brazylijczyków. Eder Militao zażegnał zagrożenie. 90 min. + 2 Szwajcaria rozpoczyna od faulu na własnej połowie. Długie podanie nie przyniosło zagrożenia. 90. min. + 1 Sędzia doliczył 6. minut. 90. min. + 1 Błąd Canarinhos i zagrożenie oddalone. 90. min. Faul Granita Xhaki na Gabrielu Jesusie z prawej strony boiska. 89. min. Brazylijczycy nie dają rozgrywać piłki Szwajcarom. Wysokim pressingiem zabierają piłkę rywalom. 88. min. Gol mocno ożywił spotkanie. Piłka ponownie znalazła się w pobliżu pola karnego Szwajcarów, ale Elvedi sfaulował Gabriela Jesusa. 88. min. Antony niecelnie dośrodkowuje. Krzyżowcy zaczną od bramki. 87. min. Mocny strzał Rodrygo sparował na korner Yann Sommer. 87. min. Brazylia jest głodna drugiego gola, ale atak Antony'ego doskonale powstrzymał Rodriguez. 86. min. Zmiany w obu zespołach Alexa Sandro zastąpił Alex Telles, a za Widmera pojawił się Frei. 85. min. Aut dla Brazylii. Piłka wybita i Sommer zaczął od bramki. 84. min. Pomocnik Manchesteru United oddał strzał przepięknym wolejem. Yann Sommer nie miał szans! Asystował Rodrygo. 83. min. Kolejny atak Canarinhos i GOOOOOL!!!!!! CASEMIROOOOOOOOO!!!!!!!!!!! 81. min. Antony dośrodkowuje w pole karne i po wybiciu obrony Bruno Guimaraes oddał mocny strzał głową w stronę bramki Yanna Sommera, który został z łatwością wyłapany. 81. min. Rzut rożny dla Brazylii. 80. min. Szwajcarzy rozpoczęli swój atak, ale podanie do wchodzącego na skrzydło Rodrigueza było za mocne i wylądowało za boiskiem. 79. min. Antony dośrodkował w pole karne, ale piłka ląduje w „koszyczku” Sommera. 79. min. Antony faulowany przez Ricardo Rodrigueza. 78. min. Długa piłka Casemiro w stronę Gabriela Jesusa, ale napastnik Arsenalu nie był w stanie do niej dobiec. Od bramki zacznie Yann Sommer. 77. min. Brazylia wycofała piłkę na własną połowę. 75. min. Także selekcjoner Szwajcarów przeprowadził podwójną zmianę. Na ławkę rezerwowych powędrowali Sow i Embolo, a zastąpili ich Seferović oraz Aebischer. 75. min. Vinicius Junior faulowany przez Widmera z lewej strony boiska. 75. min. Aut dla Brazylii w pobliżu pola karnego Szwajcarów. 74. min. Podwójna zmiana w ekipie Brazylii. Boisko opuścili Richarlison i Raphinha, a w ich miejscu pojawili się Gabriel Jesus oraz Antony. 73. min. Bruno Guimaraes wstrzelił piłkę w pole karne, ale bez większych skutków. 72. min. Krzyżowcy po raz kolejny skutecznie blokują natarcie Brazylijczyków. 71. min. Szwajcaria prowadzi atak pozycyjny. 70. min. Yann Sommer rozpoczął grę od bramki, jednak trafiła ona błyskawicznie pod nogi przeciwników. Atak został odparty. 70. min. Dośrodkowanie Raphinhi w pole karne kończy się wybiciem piłki. 69. min. Faul Akanjiego na Viniciusie z lewej strony boiska. 68. min. System VAR pokazał, że Richarlison znajdował się na pozycji spalonej przy zdobyciu gola. 67. min. Szwajcarzy prowadzą grę na własnej połowie. Brazylia rzuciła się do pressingu. 66. min. Po analizie VAR sędziowie uznali, że gol został zdobyty nieprawidłowo. W momencie podania Richarlison znajdował się na pozycji spalonej. 64. min. GOOOOOOOOL VINICIUS JUNIOOOR!!!!!!!!!! 63. min. Kolejny aut dla Szwajcarii. 62. min. Casemiro próbował dośrodkowania w pole karne ze środka boiska, gdzie był Raphinha, ale Sommer stał na straży. 62. min. Atak Brazylijczyków zażegnany przez defensorów Szwajcarii, którzy na dodatek wywalczyli rzut z autu. 61. min. Akanji fauluje Richarlisona. 60. min. Zagrożenie pod bramką Brazylii. Fernandes oddał dwa strzały, jednak oba zostały zablokowane. 59. min. Podwójna zmiana w składzie Szwajcarów. Vargasa i Riedera zastąpili Steffen i Fernandes. 58. min. Bruno Guimaraes zastępuje na boisku Freda w ekipie Canarinhos. 58. min. Widmer wybija piłkę na aut. 57. min. Faul Granita Xhaki na Ederze Militao. 56. min. Vinicius Junior dośrodkował w pole karne w stronę Richarlisona, jednak ten nie sięgnął piłki. 56. min. Yann Sommer zaczyna od bramki po nieudanym długim podaniu Alexa Sandro do Viniciusa Juniora. 55. min. Alisson złapał piłkę po uderzeniu głową Akanjiego. 54. min. Kolejna szansa Krzyżowców. Vargas oddał strzał z lewej strony, ale został on sparowany na rzut rożny. 53. min. Piękne dośrodkowanie w plke karne Brazylijczyków. Widmer nie zdecydował się na strzał i po próbie podania Marquinhos wybił piłkę w stronę bramki Yanna Sommera. 52. min. Fred obejrzał żółty kartonik. 52. min. Raphinha ponownie spróbował dośrodkowania w pole karne, ale bezskutecznie. 51. min. Brazylijczycy rozpoczęli krótko. Vargas wykopał piłkę na aut. 50. min. Rieder obejrzał żółtą kartkę za faul na Rodrygo z lewej strony boiska. 49. min. Przyniosło to skutek, ponieważ Szwajcarzy się pogubili i wybili piłkę na aut. 49. min. Brazylijczycy próbują odzyskać piłkę, stosując pressing. 48. min. Eder Militao faulował Vargasa. Faul dla Helvetów. 48. min. Aut dla Szwajcarów. 47. min. Richarlison dośrodkował w pole karne Szwajcarów, ale zagrożenie zostało oddalone i przy próbie kontry Thiago Silva ponownie faulował Embolo. 47. min. Alex Sandro zagrał długą piłkę w stronę Viniciusa Juniora, jednak 22-latek został złapany na ofsajdzie. Zmiana w reprezentacji Brazylii! Rodrygo zastąpił na boisku Lucasa Paquetę. 46. min. Zaczynamy drugą połowę! Statystyki wyraźnie po stronie reprezentacji Brazylii. Szwajcarzy nie oddali żadnego strzału na bramkę w pierwszej połowie, a ich rywale zrobili to czterokrotnie, z czego dwa uderzenia były w światło bramki.



twitter.com 45 min. + 1 Zagrożenie oddalone i sędzia wysyła piłkarzy do szatni. Przerwa i wracamy za 15 minut! 45 min. + 1 Rzut rożny dla Szwajcarii. 45. min. Sędzia dolicza jedną minutę do 1. połowy. 45. min. Zagrożenie spod bramki Szwajcarów oddalone. Yann Sommer zaczyna od bramki. 44. min. Problem ze światłem na stadionie. 44. min. Xhaka wybija piłkę na kolejny rzut rożny. 44. min. Raphina dośrodkowuje do Richarlisona, ale Elvedi wybija piłkę na rzut rożny. 43. min. Brazylia prowadzi kolejny atak pozycyjny, który zatrzymuje niezawodny dotychczas Akanji. 42. min. Kontra po nieudanym ataku Szwajcarów. Akanji czysto zatrzymuje Richarlisona z lewej strony boiska i wybija piłkę wślizgiem na aut. 42. min. Richarlison bliski odzyskania piłki na połowie przeciwnika, ale Manuel Akanji był czujny. 41. min. Aut dla Szwajcarii. 41. min. Szwajcarzy rozgrywają piłkę od własnego pola karnego. 40. min. Marquinhos za mocno podał piłkę do Alexa Sandro i stracili ją Brazylijczycy. 40. min. Aut dla Brazylii z lewej strony boiska. 39. min. Dośrodkowanie w pole karne Brazylijczyków, ale Vargas nie zdołał okiwać Thiago Silvy. 38. min. Canarinhos zagrali krótko i po dośrodkowaniu Raphinhi Yann Sommer złapał piłkę. 37. min. Eder Militao oddał strzał zza pola karnego, jednak trafił w Granita Xhakę i piłka opuściła boisko. Rzut rożny. 36. min. Paqueta popełnił błąd i stracił piłkę, jednak jego koledzy z obrony szybko ją odzyskali. 35. min. Szwajcarzy prowadzą atak prawą stroną. Rozciągają defensywę Brazylii. 34. min. Vinicius Junior złapany na spalonym. 34. min. Eder Militao doskonale zatrzymał atak Vargasa lewą stroną. 33. min. Piłka wybita w pole karne Alissona. 33. min. Brazylijczycy prowadzą atak pozycyjny. 32. min. Dośrodkowanie w pole karne Szwajcarów. Richarlison nie dobił do piłki. 31. min. Richarlison sfaulowany przez Remo Freulera w środku boiska. 31. min. Raphinha oddał strzał zza pola karnego, który spokojnie złapał golkiper Krzyżowców. 29. min. Granit Xhaka fauluje Raphinhię w środku boiska. 28. min. Walka w polu karnym Szwajcarów, jednak zagrożenie ich bramki zostało oddalone. 27. min. Groźny strzał Viniciusa Juniora po dośrodkowaniu Raphinhi, który sparował na rzut rożny Yann Sommer. 27. min. Canarinhos odzyskali piłkę. Vinicius Junior otrzymał piłkę z lewej strony, ale szybko ją stracił. 26. min. Widmer sfaulował Alexa Sandro. 25. min. Szwajcarzy zaczynają atak prawą stroną. Freuler padł w polu karnym, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. 24. min. Szwajcaria atakuje lewą stroną. Vargas posyła piłkę w pole karne, jednak dośrodkowanie było za niskie. 23. min. Gra toczy się na połowie Krzyżowców. Casemiro kilkukrotnie próbował posłać piłkę do kolegów z przodu, ale bezskutecznie. Po próbie kontry Breel Embolo został sfaulowany przez Thiago Silvę. 22. min. Brazylia wyprowadza atak, który kończy się wybiciem piłki przez Yanna Sommera. 20. min. Djibril Sow podał piłkę do Vargasa. Ten próbował na pamięć zagrać w środek pola karnego, jednak żaden z kolegów nie był w pogotowiu. 19. min. Paqueta podał z lewej strony boiska na 4. metr od bramki w polu karnym, jednak Richarlison nie sięgnął piłki. Obrońcy Szwajcarii oddalili zagrożenie. 18. min. Szwajcarzy pozwalają piłkarzom Tite na powolne rozgrywanie piłki. Vinicius Junior został sfaulowany przez Riedera. 17. min. Defensorzy Brazylii rozgrywają piłkę na własnej połowie. 16. min. Granit Xhaka wykonał krótko rzut wolny, podając do Rodrigueza, jednak ten niedokładnie dośrodkował na drugą stronę i futbolówka opuściła boisko. Aut dla Brazylii. 16. min. Rzut wolny dla Szwajcarii. 15. min. Posiadanie piłki wyrównane (50-50 proc.). 13. min. Richarlison ponownie zagroził, przyspieszając z piłką w polu karnym Krzyżowców, ale piłka mu odskoczyła i wylądowała za końcową linią boiska. 12. min. Groźna szansa dla Brazylii. Paqueta podał doskonałe podanie na prawą stronę do Richarlisona. Ten próbował podać piłkę do środka, gdzie był Vinicius, jednak Elvedi stał na posterunku i oddalił zagrożenie. 11. min. Szwajcarzy wyprowadzili atak prawą stroną boiska, który po chwili przeniósł się na drugą stronę. Defensorzy Canarinhos doskonale go powstrzymali i wyprowadzili kontrę. Richarlison padł na murawę faulowany przez Widmera. 9. min. Walka na połowie Krzyżowców. Ricardo Rodriguez zaczął grę od kolejnego autu. 8. min. Szwajcaria doskonale wyszła spod pressingu Canarinhos i wywalczyła aut. 7. min. Po walce z lewej strony boiska, piłka opuściła murawę. Brazylia rozpoczęła od rzutu z autu. 6. min. Rzut rożny dla Szwajcarii. Alisson rozpocznie od bramki. 4. min. Alisson odważnie wyszedł przed pole karne, po czym wybił piłkę na aut. Piłka wróciła do bramkarza Canarinhos, który był o włos od popełnienia karygodnego błędu. 4. min. Sow pada na boisko po faulu rywala. 3. min. Canarinhos wywalczyli rzut wolny. Po dośrodkowaniu Marquinhos nie zdołał uderzyć piłki na bramkę Yanna Sommera. 2. min. Aut dla Szwajcarów. 1. min. Już w pierwszej minucie Brazylijczycy odzyskali piłkę i próbowali wyprowadzić atak, po którym Vinicius Junior padł na boisko i sędzia przerwał grę. 17:00 Zaczęli! Mecz rozpoczęli reprezentanci Szwajcarii. 16:58 Widzowie zapoznają się ze składami bohaterów widowiska na Stadium 974. 16:56 Na stadionie wybrzmiewają hymny obu drużyn! 16:53 A taki skład wybrał selekcjoner reprezentacji Szwajcarii.



twitter.com 16:50 Początek spotkania już za 10 minut! Oto skład reprezentacji Brazylii



twitter.com 16:16 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Brazylii ze Szwajcarią. Początek spotkania o godz. 17:00, a nasza relacja wystartuje o godz. 16:55.

Reprezentacja Brazylii bardzo dobrze weszła w mistrzostwa świata w Katarze. W pierwszej kolejce Canarinhos pokonali uznawaną za czarnego konia rozgrywek Serbię 2:0 po dublecie Richarlisona. Szwajcaria także podchodziła do drugiego spotkania z podniesioną głową po zwycięstwie nad Kamerunem 1:0. Zobaczyliśmy zatem bój o pierwsze miejsce grupy G.

Brazylia podeszła do meczu ze Szwajcarią w osłabionym składzie

Jednym z najważniejszych tematów w mediach po meczu Brazylii z Serbią był uraz Neymara. Największy gwiazdor Canarinhos został sfaulowany pod koniec spotkania i musiał zejść z boiska. W jego miejscu pojawił się wówczas skrzydłowy Manchesteru United, Antony. Podczas opuszczania murawy kamery uchwyciły wyraźnie opuchniętą kostkę gwiazdora PSG, co następnie on sam potwierdził w mediach społecznościowych.

Największym wygranym tamtego spotkania był napastnik Tottenhamu, Richarlison. Zawodnik, który do samego końca nie był pewien powołania na mistrzostwa świata do Kataru, okazał się największą gwiazdą meczu, strzelając dwa gole, z czego drugi był wyjątkowej urody i może kandydować do miana tytułu najładniejszej bramki mundialu.

Szwajcaria nie jest drużyną do bicia

Kamerun był wymieniany w gronie czarnych koni mundialu, jednak już w pierwszym meczu zostali pokonani przez Szwajcarów, którzy wyraźnie przeważali w tym spotkaniu. Na pierwszego i jak się potem okazało, jedynego gola w tym meczu musieliśmy poczekać aż do 48. minuty. Piłkę do siatki skierował Breel Embolo po podaniu Xerdana Shaqiriego.

Szwajcarzy będą robili wszystko, żeby wyjść z grupy i zajść jak najdalej w mundialu. Ta sama drużyna była w stanie pokonać na Euro 2020 mistrzów świata, czyli reprezentację Francji.