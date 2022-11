NA ŻYWO: Brazylia – Szwajcaria. Mecz o pierwsze miejsce grupy G

12. min. Groźna szansa dla Brazylii. Paqueta podał doskonałe podanie na prawą stronę do Richarlisona. Ten próbował podać piłkę do środka, gdzie był Vinicius, jednak Elvedi stał na posterunku i oddalił zagrożenie. 11. min. Szwajcarzy wyprowadzili atak prawą stroną boiska, który po chwili przeniósł się na drugą stronę. Defensorzy Canarinhos doskonale go powstrzymali i wyprowadzili kontrę. Richarlison padł na murawę faulowany przez Widmera. 9. min. Walka na połowie Krzyżowców. Ricardo Rodriguez zaczął grę od kolejnego autu. 8. min. Szwajcaria doskonale wyszła spod pressingu Canarinhos i wywalczyła aut. 7. min. Po walce z lewej strony boiska, piłka opuściła murawę. Brazylia rozpoczęła od rzutu z autu. 6. min. Rzut rożny dla Szwajcarii. Alisson rozpocznie od bramki. 4. min. Alisson odważnie wyszedł przed pole karne, po czym wybił piłkę na aut. Piłka wróciła do bramkarza Canarinhos, który był o włos od popełnienia karygodnego błędu. 4. min. Sow pada na boisko po faulu rywala. 3. min. Canarinhos wywalczyli rzut wolny. Po dośrodkowaniu Marquinhos nie zdołał uderzyć piłki na bramkę Yanna Sommera. 2. min. Aut dla Szwajcarów. 1. min. Już w pierwszej minucie Brazylijczycy odzyskali piłkę i próbowali wyprowadzić atak, po którym Vinicius Junior padł na boisko i sędzia przerwał grę. 17:00 Zaczęli! Mecz rozpoczęli reprezentanci Szwajcarii. 16:58 Widzowie zapoznają się ze składami bohaterów widowiska na Stadium 974. 16:56 Na stadionie wybrzmiewają hymny obu drużyn! 16:53 A taki skład wybrał selekcjoner reprezentacji Szwajcarii.



Reprezentacja Brazylii bardzo dobrze weszła w mistrzostwa świata w Katarze. W pierwszej kolejce Canarinhos pokonali uznawaną za czarnego konia rozgrywek Serbię 2:0 po dublecie Richarlisona. Szwajcaria także podchodziła do drugiego spotkania z podniesioną głową po zwycięstwie nad Kamerunem 1:0. Zobaczyliśmy zatem bój o pierwsze miejsce grupy G.

Brazylia podeszła do meczu ze Szwajcarią w osłabionym składzie

Jednym z najważniejszych tematów w mediach po meczu Brazylii z Serbią był uraz Neymara. Największy gwiazdor Canarinhos został sfaulowany pod koniec spotkania i musiał zejść z boiska. W jego miejscu pojawił się wówczas skrzydłowy Manchesteru United, Antony. Podczas opuszczania murawy kamery uchwyciły wyraźnie opuchniętą kostkę gwiazdora PSG, co następnie on sam potwierdził w mediach społecznościowych.

Największym wygranym tamtego spotkania był napastnik Tottenhamu, Richarlison. Zawodnik, który do samego końca nie był pewien powołania na mistrzostwa świata do Kataru, okazał się największą gwiazdą meczu, strzelając dwa gole, z czego drugi był wyjątkowej urody i może kandydować do miana tytułu najładniejszej bramki mundialu.

Szwajcaria nie jest drużyną do bicia

Kamerun był wymieniany w gronie czarnych koni mundialu, jednak już w pierwszym meczu zostali pokonani przez Szwajcarów, którzy wyraźnie przeważali w tym spotkaniu. Na pierwszego i jak się potem okazało, jedynego gola w tym meczu musieliśmy poczekać aż do 48. minuty. Piłkę do siatki skierował Breel Embolo po podaniu Xerdana Shaqiriego.

Szwajcarzy będą robili wszystko, żeby wyjść z grupy i zajść jak najdalej w mundialu. Ta sama drużyna była w stanie pokonać na Euro 2020 mistrzów świata, czyli reprezentację Francji.