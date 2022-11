PZPN przedłuży kontrakt z Czesławem Michniewiczem? Wymijające słowa Cezarego Kuleszy

Podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się w środę 30 listopada z Argentyną. Rangą tego spotkania będzie awans z grupy C, w której występują również Meksyk i Arabia Saudyjka.

Szef PZPN: Chcąc grać o wielkie cele, musimy wygrywać z najlepszymi

To jest pierwszy mecz na ważnym turnieju od lat, kiedy nie gramy już tylko o honor. Na ten temat wypowiedział się w TVP Sport prezes PZPN Cezary Kulesza, który przyznał, że wszyscy żyją nadchodzącym spotkaniem. – W naszej ekipie nie ma nikogo, kto nie myślałby pozytywnie. Wszyscy wiemy, o co gramy, bo minimum remis daje nam wyjście z grupy. I tylko o tym awansie teraz myślimy – powiedział.

Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał, że z każdym meczem poprzeczka idzie w górę. – Chcąc grać o wielkie cele, musimy wygrywać z najlepszymi – dodał.

Kulesza o Michniewiczu: Dlatego został selekcjonerem

Cezary Kulesza wypowiedział się również na temat Czesława Michniewicza, na którego ostatnio spadła fala krytyki za postawę reprezentacji Polski w meczu z Meksykiem. Prezes PZPN przyznał, że trener naszej kadry znany jest z tego, że potrafi przygotować zespół do konkretnego zadania. – I dlatego właśnie został selekcjonerem – podkreślił.

Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej zapytany o nowy kontrakt dla Michniewicza odpowiedział, że wymijająco, że w tym momencie zajmuje się mundialem. – Skupiamy się na środowym meczu, a nie na tym, co będzie w dalszej przyszłości – zakończył.

Cezary Kulesza: Za piękną grę punktów się nie przyznaje

Odnosząc się do stylu gry, który jest jednym z zarzutów w stronę Michniewicza, Cezary Kulesza podał przykład reprezentacji Kanady, która pokazała się z bardzo dobrej strony, ale swoje mecze z Belgią i Chorwacją przegrała 0:1 i 1:4. – Wszyscy zachwycaliśmy się Kanadą, jak pięknie grają i widać co jest – stwierdził.

Prezes PZPN podkreślił, że za piękną grę punktów się nie przyznaje i dodał, że to my mamy na koncie dwie strzelone bramki i żadnej straconej. – Dlatego jesteśmy liderem grupy – podał.

Na sam koniec Cezary Kulesza został zapytany o to, czy wyjście z grupy go zadowoli. Według prezesa PZPN piłkarze wiedzą, o co grają. – Sztab również. Oczekiwania kibiców też są duże. Każdy piłkarz będzie chciał zajść jak najwyżej. Zapewniam, że będziemy pazerni do samego końca – zakończył.

