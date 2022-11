Reprezentacja Polski zagra o awans. Najlepsze i najgorsze możliwe scenariusze

Reprezentacja Polski zagra w środę mecz z Argentyną o awans z grupy C na mundialu w Katarze. Podopieczni Czesława Michniewicza w spotkaniach z Meksykiem i Arabią Saudyjską zgromadzili do tej pory cztery punkty i zanotowali bilans 2:0.

Po dwóch kolejkach drugie miejsce w grupie C zajmuje Argentyna z trzema punktami na koncie i bilansem bramkowym 3:2. Tuż za plecami Albiceleste znalazła się Arabia Saudyjska, która ma tyle samo punktów co Leo Messi i spółka, ale ma ujemny bilans bramkowy 2:3.

Ostatnie miejsce w grupie C zajmuje Meksyk, który do tej pory zgromadził jeden punkt w meczu z Polską i ma bilans 0:2. W obecnej sytuacji każda reprezentacja ma szanse na awans z grupy. Wszystko zależy od wyników w ostatniej kolejce, która rozegrana zostanie w środę 30 listopada.

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB Polska 4 2 1 1 0 2 0 +2 Arabia Saudyjska 3 2 1 0 1 2 3 -1 Argentyna 3 2 1 0 1 3 2 1 Meksyk 1 2 0 1 1 0 2 -2

Awans Polski z grupy C. Wszystkie możliwe scenariusze

Na Twitterze wielu dziennikarzy udostępniło analizę możliwych scenariuszy na mecz Polska – Argentyna i Arabia Saudyjska – Meksyk, które stworzył użytkownik Wykopu „w ujek_stiopa”.

Zwycięstwo i remis z Argentyną

Biało-Czerwoni mają bardzo duże szanse na awans. Przy zwycięstwie podopiecznych Czesława Michniewicza z reprezentacją Argentyny, Polacy zajmują pierwsze miejsce w grupie C.

Przy remisie sprawa się nieco komplikuje, bo oczywiście wychodzimy z grupy, ale przy ewentualnym zwycięstwie Arabii Saudyjskiej z Meksykiem, zajmujemy dopiero drugie miejsce w grupie.

Porażka z Argentyną

Na tym mundialu wpływ na miejsce grupie przy tej samej liczbie punktów ma bilans bramkowy, a potem klasyfikacja fair play. Przy porażce z reprezentacją Argentyny i przegranej Meksyku, Biało-Czerwoni z grupy nie wychodzą.

Jeśli Meksyk zremisuje z Arabią Saudyjską 0:0, to Polska nie awansuje dalej tylko przy porażce 0:4. Przy remisie 1:1, Biało-Czerwoni nie mogą przegrać 0:3 i 0:4. Przy remisie 2:2 lub 3:3 w spotkaniu Meksyk — Arabia Saudyjska, to podopieczni Czesława Michniewicza nie wychodzą z grupy, jeśli przegrają z Argentyną 0:3, 0:4 i 1:4.

Przy porażce z Argentyną i zwycięstwie Meksyku sytuacja się nieco komplikuje. W tym scenariuszu na pewno nie awansujemy, jeśli przegramy 0:4 albo Meksyk wygra 4:0 lub 4:1. Cała rozpiska znajduje się w poniższej grafice.

Z kim zagramy, jak wyjdziemy z grupy?

Jeśli reprezentacji Polski uda się wyjść z grupy, to awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata 2022 w Katarze. Do tego etapu dostaje się 16 drużyn, czyli po dwie najlepsze ze wszystkich grup. Zatem na kogo potencjalnie mogą trafić Polacy oraz kiedy i gdzie zostaną rozegrane mecze?

1 miejsce z gr. A – 2 miejsce z gr. B, 3.12.2022 – Khalifa International Stadium, 1 miejsce z gr. C – 2 miejsce z gr. D, 3.12.2022 – Ahmed bin Ali Stadium, 1 miejsce z gr. E – 2 miejsce z gr. F, 5.12.2022 – Al Janoub Stadium, 1 miejsce z gr. G – 2 miejsce z gr. H, 5.12.2022 – Stadium 974, 1 miejsce z gr. B – 2 miejsce z gr. A, 4.12.2022 – Al Bayt Stadium, 1 miejsce z gr. D – 2 miejsce z gr. C, 4.12.2022 – Al Thumama Stadium, 1 miejsce z gr. F – 2 miejsce z gr. E, 6.12.2022 – Education City Stadium, 1 miejsce z gr. H – 2 miejsce z gr. G, 6.12.2022 – Lusail Stadium.

W związku z powyższym, jeśli Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie, to mogą zagrać w meczu nr 2, czyli z drugą drużyną grupy D, a przy zajęciu drugiego miejsca, Biało-Czerwoni zmierzą się w meczu numer 6 z pierwszą drużyną tej grupy.

Sytuacja w grupie D po dwóch kolejkach

W grupie D występuje Tunezja, Francja, Australia lub Dania. Tutaj już pewny awans ma reprezentacja Francji, która zgromadziła do tej pory sześć punktów i najprawdopodobniej wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie, bo ich bilans bramkowy wynosi 6:2. Druga w tabeli jest Australia z trzema oczkami i bilansem 2:4. Dania i Tunezja zajmują kolejno trzecie i czwarte miejsce z jednym zgromadzonym punktem.

W tej grupie jeszcze wszystko może się zmienić, ale jeśli Australia wygra lub zremisuje z Danią (przy porażce Tunezji z Francją), zajmie drugie miejsce w grupie F i trafi na pierwszą drużynę „polskiej grupy”.

Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB Francja 6 2 2 0 0 6 2 +4 Australia 3 2 1 0 1 2 4 -2 Dania 1 2 0 1 1 1 2 -1 Tunezja 1 2 0 1 1 0 1 -1

Najlepszy możliwy scenariusz

Najlepszym możliwym scenariuszem dla reprezentacji Polski jest wyjście z pierwszego miejsca w grupie, przy zajęciu drugiego miejsca przez Australię lub Tunezję, która potrzebuje do tego zwycięstwa z Francją i remisu Australii z Danią.

Z Australią mierzyliśmy się tylko raz 7 września 2010 roku. Przegraliśmy wówczas 1:2. Jedyną bramkę dla Polski strzelił Robert Lewandowski. Jeśli chodzi o reprezentację Tunezji, to Biało-Czerwoni mierzyli się z nią czterokrotnie, w tym dwa razy towarzysko, z czego ostatni raz był w 1985 roku. Trzy razy wygrywaliśmy z Tunezyjczykami i raz przegrywaliśmy.

Najgorszy możliwy scenariusz

Drugie miejsce w grupie

Nie licząc odpadnięcia z mundialu, to najgorszym scenariuszem byłoby zajęcie drugiego miejsca w grupie C i starcie w 1/8 finału z reprezentacją Francji, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Biało-Czerwoni mierzyli się z Francją 16 razy, raz na finałach mistrzostw świata. Było to podczas spotkania o trzecie miejsce w 1982 roku. Tamto spotkanie wygraliśmy 3:2.

Ponadto z Francuzami mierzyliśmy się jeszcze czterokrotnie w eliminacjach mistrzostw Europy i żadnego spotkania nie wygraliśmy, ale dwukrotnie remisowaliśmy. Z 11 towarzyskich spotkań zwycięsko wychodziliśmy tylko we dwóch. Ostatni raz z reprezentacją Francji mierzyliśmy się w czerwcu 2011 roku. Przegraliśmy wówczas 0:1 po samobójczym trafieniu Tomasza Jodłowca.

Pierwsze miejsce w grupie

Przy wyjściu z pierwszego miejsca w grupie na pewno trudniejszym scenariuszem byłoby starcie się z Duńczykami niż z Australijczykami, czy Tunezyjczykami. Jeśli chodzi o reprezentację Danii, to mierzyliśmy się z nią 23 razy, z czego 15 spotkań było towarzyskich. Nasz bilans z Czerwono-Białymi to osiem zwycięstw, dwa remisy i trzynaście porażek. Najbardziej pamiętamy ostatni mecz z 1 września 2017 roku, kiedy za kadencji Adama Nawałki w eliminacjach do mistrzostw świata przegraliśmy 0:4.

