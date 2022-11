Tym może postraszyć nas Argentyna. Albicelestes idą po Puchar Świata

Kibice Albicelestes do ostatniej chwili nie mieli pewności, jak będzie wyglądała kadra ich ulubieńców na mundial w Katarze, ponieważ nawiedziła ją plaga kontuzji. Niemal rzutem na taśmę zdołali wyleczyć się tacy piłkarze, jak, m.in.: Angel Di Maria, Juan Foyth, Marcos Acuna czy Paulo Dybala, ale też zabrakło ważnych ogniw na imprezie, tj., np. Giovani Lo Celso, którego selekcjoner Lionel Scaloni nazywał podstawowym zawodnikiem środka pomocy.

Zdobywcy zeszłorocznego Copa America, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika turnieju Euro przyjechali do Kataru niepokonani od 36 spotkań. Ten wynik nie byłby możliwy bez kilku czynników, które sprawiają, że Argentyna jest jedną z najlepszych reprezentacji na świecie.

Dobrze zgrany i ograny zespół

Przeglądając kadrę reprezentacji Argentyny, można dostrzec wiele znajomych twarzy, które pojawiają się na międzynarodowych turniejach od kilku lat. Nie sposób wymienić tutaj Lionela Messiego, Nicolasa Otamendiego, Alejandro Gomeza czy wcześniej wspomnianych Angela Di Marię lub Paulo Dybalę. Pomijając Alejandro Gomeza, który po raz pierwszy przywdział koszulkę w narodowych barwach na szczeblu seniorskim w wieku 2018 roku, każdy z nich powoływany jest do kadry narodowej od wielu lat.

Ponadto należy zaznaczyć, że w 26-osobowej kadrze mistrzów Ameryki Południowej grają piłkarze, którzy od października 2020 roku rozegrali w niej ponad 2000 minut. Kapitan ALbicelestes, Lionel Messi zaliczył ich 2400, Nicolas Otamendi 2128, a Rodrigo De Paul 2104. Nieco mniej, ale równie wiele grali Lautaro Martinez (1739) i Leandro Paredes (1619).

Wymiana pokoleniowa i czerpane wzorce

Od momentu przejęcia kadry przez Lionela Scaloniego, który zastąpił na stanowisku selekcjonera Jorge Samapoliego, w składzie Argentyńczyków pojawiło się wielu młodych zawodników. Można tutaj wymienić, m.in. takich piłkarzy jak: Enzo Fernandez (SL Benfica), Julian Alvarez (Manchester City), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Cristian Romero (Tottenham) czy Lautaro Martinez (Inter Mediolan).

Każdy z nich zdołał już zaznaczyć swoją obecność na najwyższym szczeblu piłkarskim, a pierwszy z wymienionych jest jednym z dwóch piłkarzy Albicelestes, który trafił do siatki na mistrzostwach świata w Katarze. Lionel Scaloni nie skorzystał jeszcze z usług wszystkich młodych piłkarzy na mundialu, ale wydaje się to tylko kwestią czasu. Każdy z tych młodych zawodników ma okazję zaczerpnąć doświadczenia od starszych zawodników, którzy w swoich karierach sięgali po najwyższe cele.

Najlepsi piłkarze świata

Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki, 167-krotny reprezentant kraju, zdobywca dla niej 93 goli i w końcu już 2-krotny strzelec na mundialu w Katarze, Lionel Messi nie przestaje zadziwiać formą. Argentyńczyk złapał wiatr w żagle w PSG i od nowego sezonu stał się najlepszym zawodnikiem swojej drużyny, co pokazuje na mistrzostwach świata, pomimo pierwszego przegranego meczu z Arabią Saudyjską.

Innym gwiazdorem reprezentacji Argentyny jest Lautaro Martinez. Napastnik Interu Mediolan zadebiutował w narodowych barwach niespełna 5 lat temu i w 42 meczach zdobył 21 bramek. Na mundialu dwukrotnie pojawił się w podstawowej jedenastce, ale nie zdołał jeszcze pokonać bramkarzy rywali. W klubie jest pierwszym napastnikiem dla trenera Simone Inzaghiego.

Kolejny na liście największych gwiazd reprezentacji Argentyny jest Angel Di Maria. El Fideo, jak nazywają go Argentyńczycy najlepsze lata piłkarskie ma już za sobą, ale wciąż prezentuje na boisku odpowiedni poziom, co udowadnia na boiskach Serie A w barwach Juventusu, a wcześniej PSG. W kadrze zadebiutował w 2008 roku w wieku 20 lat. Od tamtej pory rozegrał 126 spotkań, w których strzelił 27 bramek.

Nie można też nie wspomnieć o Paulo Dybali. Ofensywny pomocnik Albicelestes zamienił latem tego roku Juventus na AS Romę i choć powitanie oraz początek miał znakomite, to następnie przyszła poważna kontuzja, która do dziś nie pozwoliła wrócić mu na boisko. Według mediów zawodnik ma być już gotów na mecz z Polską, choć dla kibiców Biało-Czerwonych i samych zawodników, nie jest to najlepsza informacja.

Przerwana seria 36 meczów bez porażki

Reprezentacja Argentyny była bardzo blisko osiągnięcia historycznego wyniku, jakim było 36 spotkań z rzędu. Kiedy kadrę naszych grupowych przeciwników na mundialu prowadził Jorge Sampaoli, bardzo często oglądaliśmy ich w ustawieniu 4-3-3, natomiast za kadencji Lionela Scaloniego zazwyczaj jest to 4-4-2 lub 3-5-2.

W meczu z Arabią Saudyjską zobaczyliśmy to pierwsze i jak się okazało, ta taktyka się nie sprawdziła, ponieważ sensacyjnie przegrali 1:2, nie zapisując się w historii jako najdłużej niepokonana reprezentacja w historii.

