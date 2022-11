Ekwador zagrał z Senegalem o awans. Wielkie emocje w meczu grupy A

Przed meczem Ekwadoru z Senegalem w lepszej sytuacji była pierwsza z ekip, która dzięki zwycięstwu z Katarem i remisowi z Holandią potrzebowała zaledwie remisu, by zapewnić sobie awans do 1/8 finału mundialu. Drużyna z Afryki z kolei wprawdzie ograła gospodarzy turnieju, ale przegrała z Holandią, przez co przystąpiła do ostatniego starcia grupowego z trzema punktami na koncie.

Z racji niekorzystnego bilansu bramkowego Senegalczycy uzyskaliby awans przy remisie, ale pod warunkiem, że Katar wysoko ograłby Holandię i tym samym odesłałby Pomarańczowych do domu. To wydawało się mało realne, przez co podopieczni Aliou Cisse musieli walczyć o pełną stawkę.

Mundial 2022. Senegal nękał Ekwador

Senegalczycy ruszyli do ataków od początku spotkania i już w 3. minucie Pape Gueye był blisko wpisania się na listę strzelców, ale piłka po jego uderzeniu minęła słupek. Precyzją nie popisał się też Boulaye Dia, który kilka minut później doszedł do dogodnej pozycji w szesnastce i mając przed sobą tylko Hernana Galindeza, fatalnie spudłował. Swojej szansy szukał także Ismaila Sarr, który w 24. minucie ruszył lewym skrzydłem, zszedł do środka i przymierzył, ale minimalnie się pomylił.

W pierwszej połowie wprawdzie to zawodnicy z Ekwadoru spędzali więcej czasu przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Senegal z kolei raz po raz kreował sytuacje bramkowe i w końcu został nagrodzony za swoje starania. Na kilka minut przed przerwą sędzia podyktował rzut karny za faul Piero Hincapiego na Sarrze, a do jedenastki podszedł sam poszkodowany, który pewnym strzałem dał prowadzenie swojej drużynie.

Mistrzostwa świata. Ekwador strzelił, Senegal odpowiedział

Po zmianie stron Ekwador skupiał się na atakach pozycyjnych, jednak ze starań podopiecznych Gustavo Alfaro niewiele wynikało. To zmieniło się w 68. minucie, kiedy to drużynie z Ameryki Południowej udało się zaskoczyć rywali. Dośrodkowanie z rzutu rożnego głową przedłużył Felix Torres, piłka wpadła pod nogi Moisesa Caicedo, który umieścił ją w siatce z bliskiej odległości.

Senegal odpowiedział błyskawicznie, bo już dwie minuty później. Do futbolówki zagrywanej z rzutu rożnego po przypadkowym odbiciu przez Pervisa Estupinana dopadł Kalidou Koulibaly, który precyzyjnym strzałem wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Zespół prowadzony przez Cisse po strzeleniu bramki nie zamierzał dać zepchnąć się do defensywy i próbował konstruować ataki pozycyjne na połowie rywala, zmuszając tym samym Ekwadorczyków do biegania za piłką. Ci z kolei nie byli w stanie odpowiedzieć składną akcją ofensywną, przez co wynik spotkania nie uległ już zmianie. Rezultat 2:1 premiuje Senegal, który awansował do 1/8 finału mundialu z drugiego miejsca w grupie A. Awans z pierwszej pozycji dzięki wygranej z Katarem zapewnili sobie Holendrzy.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski zagra o awans. Najlepsze i najgorsze możliwe scenariuszeCzytaj też:

Czy Polska awansuje do 1/8 finału mundialu? Weź udział w naszej sondzie!