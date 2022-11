Ronaldo zmieni fryzurę? Wysyp memów po niesamowitym golu (Fernandesa)

Cristiano Ronaldo po kontrowersyjnym wywiadzie dla Piersa Morgana i „The Sun” musi mierzyć się z jeszcze większą krytyką. Każde zagranie i każda wypowiedź Portugalczyka są wielokrotnie komentowane i poddawane szczegółowym analizom w mediach społecznościowych. W jego zachowaniu na boisku widać też, że bardzo zależy mu na odniesieniu sukcesu w Katarze. Obecny mundial może być ostatnim w jego karierze.

Katar 2022. Niestrzelony gol Ronaldo

Wszystko to sprawia, że kwestia strzelonego lub niestrzelonego przez Ronaldo gola z Urugwajem urasta do rangi sprawy mającej znaczenie. Dość powiedzieć, że problem ten jest omawiany w mediach społecznościowych znacznie żywiej niż dymisja całego zarządu Juventusu. Dzieje się tak pomimo faktu, że FIFA jednoznacznie przyznała gola Bruno Fernandesowi. Elektronika umieszczona w piłce jasno pokazała, że Ronaldo nie dotknął futbolówki, która wleciała do bramki.

Można oczywiście utrzymywać, że zachowanie Ronaldo przy tym golu wpłynęło na reakcję bramkarza i faktycznie przyczyniło się do zmiany wyniku. W internetowych dyskusjach i zwłaszcza memach nie ma to jednak większego znaczenia. Wszystkich wystarczająco bawi fakt, że CR7 przypisywał sobie gola, którego faktycznie nie zdobył. Świętował po strzale, którego nie wykonał. Chciał „ukraść” gola kolegi, choć w tej sytuacji nie dotknął nawet piłki.

Mundial 2022. Internauci śmieją się z Ronaldo

Internauci śmieją się, że Ronaldo powinien zmienić teraz fryzurę i samą objętością włosów zwiększyć swoje szanse w następnych sytuacjach tego typu. Kibice żartują też, że CR7 znowu pójdzie naskarżyć do Piersa Morgana, udzielając kolejnego kontrowersyjnego wywiadu. Podają też inne przykłady bramek, które zawodnik mógłby sobie przypisać. W końcu to Ronaldo, prawda?

