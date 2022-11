Historyczne wydarzenie na mundialu w Katarze. W roli głównej kobieta

FIFA wytypowała francuską arbiter do poprowadzenia meczu grupy E pomiędzy Niemcami i Kostaryką. Odbędzie się on w czwartek 1 grudnia o 20:00. To pierwszy raz, kiedy w spotkaniu tej rangi sędzią głównym będzie kobieta. Nie należy też zapominać, że sytuacja ta będzie miała miejsce w Katarze, gdzie prawa kobiet nie są na poziomie tych w państwach szeroko pojętego Zachodu.

Stephanie Frappart. Doświadczenie i historyczne mecze

38-letnia Frappart to doświadczony sędzia. W Katarze pojawiła się m.in. w meczu Polski z Meksykiem, pełniła tam funkcję arbitra technicznego. Wcześniej sędziowała mecze we francuskiej Ligue 1. W 2019 roku prowadziła finał Superpucharu Europy UEFA, a w 2020 roku została pierwszą kobietą, która sędziowała mecz Ligi Mistrzów mężczyzn.

W wywiadzie dla BBC Stephanie Frappart podkreślała, że zdaje sobie sprawę ze stawianego przed nią wyzwania. Podkreślała jednak, że do tej pory nie spotkała się z przejawami dyskryminacji czy choćby nieprzychylnymi komentarzami. – Odkąd zaczęłam, zawsze wspierały mnie drużyny, kluby i zawodnicy. Zawsze byłam mile widziana na stadionie – mówiła. – Myślę, że teraz też będę mile widziana – dodawała w wywiadzie dla BBC Sport.

Kobiety sędziują na mundialu w Katarze

Frappart nie jest jedyną kobietą, która od strony sędziowskiej pracuje przy mundialu w Katarze. Oprócz niej FIFA korzysta z pomocy Salimy Mukansangi z Rwandy i Yoshimi Yamashity z Japonii. Mecz Niemiec z Japonią może być całkiem ciekawy, a rola sędziego bardzo ważna. Obie drużyny zrobią wszystko, by wywalczyć upragniony awans, a szanse na kolejną fazę turnieju mają wszystkie drużyny z grupy E.

