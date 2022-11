NA ŻYWO: Mecz Polska – Argentyna. Biało-Czerwoni grają o awans do 1/8 finału mundialu

Już dziś o godz. 20:00 reprezentacja Polski zagra o awans z grupy na mundialu w Katarze. Rywalami Biało-Czerwonych będą Argentyńczycy. Zapraszamy na transmisję na żywo z tego spotkania.

Reprezentacja Polski stoi przed wielką szansą, by w końcu wyjść z grupy mistrzostw świata. Aby to uczynić, podopieczni Czesława Michniewicza muszą uzyskać pozytywny wynik w meczu z Argentyną. Stwierdzenie „pozytywny wynik” nie oznacza tylko i wyłącznie zwycięstwa, bo sytuacja w grupie C jest taka, że wpływ na nasz awans może mieć też wynik spotkania Arabia Saudyjska – Meksyk.

Po dwóch kolejkach reprezentacja Polski jest pierwsza w tabeli grupy C. Dotychczas Biało-Czerwoni w meczach z Meksykiem i Arabią Saudyjską zgromadzili cztery punkty i zanotowali bilans bramkowy 2:0. Druga jest Argentyna z trzema punktami na koncie i bilansem bramkowym 3:2.

Tuż za plecami Albiceleste plasuje się Arabia Saudyjska, która ma tyle samo punktów co Argentyna, ale ma ujemny bilans bramkowy 2:3. Ostatnie miejsce w grupie C zajmuje Meksyk, który do tej pory zgromadził jeden punkt w meczu z Polską i ma bilans 0:2.

Reprezentacji Polski wystarczy remis, by awansować do 1/8 finału mistrzostw świata, ale i przy porażce podopieczni Czesława Michniewicza mogą wyjść z grupy. Wszystkie możliwe scenariusze rozpisaliśmy TUTAJ posiłkując się analizą jednego z użytkowników Wykopu.

Skład reprezentacji Polski na mundial w Katarze:

Bramkarze:

Kamil Grabara (FC Kopenhaga);

Łukasz Skorupski (Bologna);

Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy:

Jan Bednarek (Aston Villa);

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua);

Matty Cash (Aston Villa);

Kamil Glik (Benevento);



Robert Gumny (FC Augsburg);

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa);

Jakub Kiwior (Spezia);

Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63);

Nicola Zalewski (AS Roma).

Pomocnicy:

Krystian Bielik (Birmingham City)

Przemysław Frankowski (RC Lens)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg)

Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab)

Michał Skóraś (Lech Poznań)

Damian Szymański (AEK Ateny)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam

Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Szymon Żurkowski (Fiorentina)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona);

Arkadiusz Milik (Juventus Turyn);

Krzysztof Piątek (Salernitana);

Karol Świderski (Charlotte FC).

