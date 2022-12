Messi jednoznacznie: Nie mam za co przepraszać Meksyku

Po starciu Argentyny z Meksykiem do sieci wyciekło nagranie z szatni tego pierwszego zespołu. Widać na nim, jak Messi przesunął nogą leżącą na podłodze koszulkę przeciwnego zespołu. Choć tylko osoby bardzo niechętnie nastawione do Argentyńczyka mogłyby upatrywać się w tej sytuacji złośliwości, w sieci wybuchła burza. Pięściarz Canelo Alvareza groził nawet Messiemu.

Bokser groził Messiemu: Niech prosi Boga, by mnie nie spotkał!

– Niech prosi Boga, by mnie nie spotkał! Tak jak ja szanuję Argentynę, tak wy musicie szanować Meksyk – grzmiał meksykański bokser. Ostatecznie jednak wycofał się ze swoich słów, a piłkarz wyjaśnił, że nie zamierzał nikogo obrażać. – To było nieporozumienie. Każdy, kto mnie zna, wie, że nie ma z mojej strony braku szacunku. To szatnia pełna rzeczy po meczu – tłumaczył Messi. – Nie mam za co przepraszać, bo nie lekceważę mieszkańców Meksyku ani ich koszulki – dodawał.

Katar 2022. Polska przegrywa z Argentyną i awansuje dalej

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Argentyną w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata. Bramki strzelali Alexis Mac Allister i Julian Alvarez. Ponadto kolejny rzut karny na tym mundialu obronił Wojciech Szczęsny. Polak zatrzymał uderzającego z 11 metrów Leo Messiego.

W związku z takim obrotem spraw o awansie zadecydował wynik meczu Arabia Saudyjska – Meksyk, który rozgrywano równolegle. W tym spotkaniu padł wynik 1:2 w związku z czym wyszliśmy z drugiego miejsca w grupie C, a Argentyna z pierwszego.

Na trzecim miejscu uplasował się Meksyk z takim samym dorobkiem punktowym, ale gorszym bilansem bramek. Tabelę zamyka reprezentacja Arabii Saudyjskiej, która na tym mundialu wygrała z Argentyną.

1/8 mundialu. Z kim zagrają Polacy?

Argentyńczycy zajęli pierwsze miejsce w grupie C, co sprawia, że w 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z drugą drużyną grupy D, czyli Australią, która w ostatniej kolejce pokonała Danię 1:0. Z kolei reprezentacja Polski po zajęciu drugiego miejsca, zmierzy się z pierwszą drużyną grupy D, czyli Francją, która sensacyjnie przegrała swój ostatni mecz z Tunezją. Mimo tej porażki Trójkolorowi są zdecydowanym faworytem w starciu z Polską. Przypomnijmy, Francuzi bronią tytułu mistrza świata.

Mecze 1/8 finału mistrzostw świata rozegrane zostaną 3 i 4 grudnia. Reprezentacja Polski zagra swoje spotkanie w niedzielę 4 grudnia. Argentyńczycy rozegrają swoje spotkanie dzień wcześniej.

