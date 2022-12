Japonia pokonała Hiszpanię i wyrzuciła Niemców z turnieju. Szokujące rozstrzygnięcie

KONIEC MECZU!!! JAPONIA WYGRYWA GRUPĘ A I WYCHODZI Z PIERWSZEGO MIEJSCA! HISZPANIE AWANSUJĄ Z DRUGIEGO MIEJSCA, NIEMCY POZA TURNIEJEM!!! 90+7. min. Gonda złapał piłkę, to już ostatnie chwile tego meczu. 90+6. min. Płaskie, lekkie, niecelne uderzenie Olmo zza „szesnastki”. 90+5. min. Fatalne dośrodkowanie Torresa, choć Hiszpanie jeszcze utrzymali się przy piłce. Kolejna centra też została wybita przez Yoshidę. 90+4. min. Asano ścigał się z Rodrim. Hiszpan był górą. 90+3. min. Nieudana kontra, Tomiyasu wybiegł z piłką na aut. 90+2. min. Pedri zagrywał piętą w pole karne, lecz zupełnie do nikogo. 90+1. min. Siedem minut doliczonych do drugiej połowy. 90. min. I jeszcze jedna znakomita obrona Gondy po uderzeniu Olmo z bliskiej odległości! 89. min. Znakomita interwencja Gondy po uderzeniu Asensio z dystansu! 89. min. Alba próbował dośrodkowywać, ale został zablokowany. 88. min. Dobry powrót Rodriego, kontra Japonii zatrzymana. 87. min. Endo wchodzi za Tanakę. 86. min. Podanie Asensio przecięte. I od nowa Hiszpania w ataku pozycyjnym. 85. min. Yoshida uprzedził Torresa i wybił futbolówkę. 84. min. Asano prawie wyszedł sam na sam z bramkarzem, obrońca Hiszpanii wygarnął mu piłkę w ostatnim momencie. 84. min. Itakura przeciął podanie zmierzające do Fatiego. 83. min. Simon z łatwością obronił uderzenie Doana głową. 82. min. Faul Busquetsa na Mitomie. Rzut wolny dla Japonii. 81. min. Dwójkowa akcja Fatiego i Asensio zakończona... Autem bramkowym. Ekipa z Azji zacznie od bramki. 80. min. Torres podwojony przez rywali, nie miał szans, aby się przebić. 79. min. Mitoma popracował w obronie, Carvajal nie otrzymał futbolówki. 78. min. Alba dośrodkowywał, Morita wybił piłkę byle dalej. 77. min. Japonia broni całą 11 w swoim polu karnym. Trwa oblężenie. 76. min. Alba zatrzymany przez obrońcę. Hiszpan protestuje, ale to Japonia zacznie od swojej bramki. 75. min. Torres ograł rywala na prawej flance, lecz futbolówka nie dotarła do Fatiego. 74. min. Dośrodkowania Carvajala z nieprzygotowanej pozycji, to nie mogło się udać. 72. min. Asensio wrzucał z lewego skrzydła, piłka nie dotarła do Torresa. Po chwili Tanaka poradził sobie z Olmo. 70. min. Japończycy byli bliscy strzelenia gola na 3:1. Asano, uderzył bez przyjęcia, ale zrobił to na wślizgu, więc źle trafił w piłkę. 69. min. Japończycy też zmieniają. Konkretnie na murawie pojawi się Tomiyasu w miejsce Kamady. 68. min. Gavi schodzi, podobnie jak Balde. Za nich wchodzą Alba oraz Fati. 67. min. Balde przypilnował rywala, piłka wyszła na aut bramkowy. 65. min. Prosta strata Doana na prawej flance. 63. min. Yoshida zaasekurował kolegę i zastopował Olmo. 62. min. Doan nie przedarł się prawym skrzydłem, zatrzymał go Pedri. 61. min. Zmiana w drużynie Japonii. Maeda schodzi, za niego Asano. 59. min. Hiszpania w ataku pozycyjnym, choć „atak” to zbyt dużo powiedziane. 57. min. Wlliams schodzi, za niego Torres. Moratę z kolei zmienia Asensio. 56. min. Bardzo niebezpieczne wejście w Tanakę. Zawodnik nie stracił przytomności, ale medycy zostali wezwani niemal od razu. 55. min. Strata Moraty, który przegrał pojedynek fizyczny. 53. min. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Sędzia jednak uznał bramkę! Tanaka strzelcem gola! 52. min. Trwa jeszcze konsultacja z wozem VAR. 50. min. Japończycy zdobyli drugą bramkę, lecz sędzia jej nie uznał. Zawodnik, który asystował, nie wygarnął futbolówkę z autu bramkowego. 49. min. Strzelcem gola Doan, który dopiero co pojawił się na boisku. Japończyk przełożył sobie piłkę na lewą nogę i uderzył ze skraju pola karnego. Simon jeszcze trącił piłkę, lecz za lekko, aby ją odbić. 48. min. GOOOOOOOOOOL!!! 46. min. Dwie zmiany w reprezentacji Japonii. Zeszli Kubo i Nagatomo, weszli Doan oraz Mitoma. Azpilicuetę zastąpił Carvajal. GRAMY DALEJ! Do zobaczenia za kwadrans! KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! 45+1. min. Williams uderzał z bardzo ostrego kąta. Sędzia doliczył tylko jedną minutę. 45. min. Yoshida również obejrzał żółty kartonik, tym razem ucierpiał Morata. 44. min. Taniguchi ukarany żółtą kartą za faul na Gavim. 43. min. Strata Pedriego mogła zaowocować kontrą, aczkolwiek Balde zaliczył świetny powrót. 42. min. Strzał Olmo zablokowany w ostatniej chwili. 40. min. Groźna strata Balde na własnej połowie. Lewy obrońca FC Barcelony nadrobił swój błąd i zatrzymał szarżującego Tanakę. 39. min. Pedri sfaulowany w środku pola. Żółta kartka dla Itakury. 37. min. Olmo zwolnił kontrę. Busquets szukał napastnika górnym podaniem, lecz pomylił się znacznie. 36. min. Japończycy pierwszy raz utrzymali się dłużej przy piłce i rozegrali atak pozycyjny. Uderzenie jednego z nich zablokował Pau. 35. min. Kamada na spalonym. 35. min. Simon wdał się w drybling i o mały włos nie wyrzucił jej sobie na aut, będąc pod naciskiem rywala. 34. min. Niecelne podanie Japończyków w ofensywie. Hiszpanie radzą sobie z nimi w wyjątkowo łatwy sposób. 32. min. Ostry faul na Busquetsie w środku pola. Przewinił Maeda. 31. min. I jeszcze jeden szybki odbiór La Rojy w środku pola. 30. min. Atak pozycyjny Hiszpanów zakończył się zupełnie nieudanym podaniem w kierunku Olmo. 28. min. Podania Busquetsa są dziś bardzo ryzykowne. Teraz mało brakowało, by jeden z Japończyków przejął jego zagranie do bramkarza. 26. min. Wysoki i agresywny pressing Japończyków o mało nie zakończył się groźną stratą Hiszpanów pod własną bramką. Ostatecznie jednak Simon i Rodri poradzili sobie z niebezpieczeństwem. 25. min. Kamada również złapany na ofsajdzie. 24. min. Azpilicueta do Moraty, ale był spalony. 23. min. Morata uderzał z ostrego kąta, Gonda był na posterunku. 22. min. Japonia chciała uruchomić ofensywnych graczy bezpośrednim, dalekim zagraniem. I z tym Hiszpanie sobie poradzili. 21. min. Chcieli przyspieszyć podopieczni Lucho, lecz Morata zaliczył stratę. 19. min. Niewiele zmienia się na boisku w ostatnim czasie. La Roja cierpliwie rozgrywa piłkę między obroną i drugą linią. Jakby na uśpienie przeciwników. 17. min. Japończycy nie dostają ani sekundy na rozegranie akcji. Hiszpanie znów przejęli piłkę chwilę po jej stracie. 16. min. Prostopadłe podanie Pedriego również zostało zablokowane. 15. min. Pau w sprytny sposób wyszedł spod pressingu, mogło być gorąco. 14. min. Prostopadłe podanie Pau w kierunku napastnika zostało przerwane w ostatniej chwili. 13. min. Maeda wykorzystał niefrasobliwość Balde, lecz zacentrował nieskutecznie. 12. min. Alvaro Morata pokonał bramkarza Japonii strzałem głową z bliskiej odległości. Asystę zaliczył Azpilicueta, nie ma mowy o spalonym! 12. min. GOOOOOOOOOOOOOL!!! 11. min. Olmo założył siatkę przeciwnikowi, lecz nic wartościowego z tego nie wynikło. 10 min. Pierwszy strzał Moraty powędrował prosto w ręce golkipera. 9. min. Balde dośrodkowywał spod linii końcówej, ale zupełnie do nikogo. 8. min. Fatalny błąd Busquetsa pod własną bramką, akcja Japończyków zakończyła się uderzeniem Ito w boczną siatkę. 7. min. Busquets z dystansu – wysoko nad poprzeczką. 6. min. Williams zacentrował do Olmo, ale ten nie zdołał oddać strzału. 5. min. Pierwszy wypad Japończyków w pole karne rywali zastopowany przez obrońców po płaskiej centrze z prawej flanki. 4. min. La Roja spokojnie rozgrywa akcję od obrony. 2. min. Japończycy nie byli w stanie dłużej utrzymać się przy piłce. 1. min. Pierwszy atak Hiszpanów zakończony przeciągniętą wrzutką Azpilicuety. GRAMY! 19:58 Czas na hymny obu drużyn. 19:55 Mecz rozpocznie się za kilka minut. 19:51 A oto XI Japonii:



twitter.com 19:43 W tej samej grupie o awans walczą jeszcze Niemcy, którzy zmierzą się z Kostaryką. Drużyna Hansiego Flicka musi wygrać, jeśli chce myśleć o wyjściu z grupy. 19:39 Luis Enrique postanowił posłać do boju następujący skład:



twitter.com 19:32 Spotkanie rozpocznie się już za pół godziny. 17:10 Witamy w relacji na żywo z meczu Japonia – Hiszpania. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 20:00.

Reprezentacja Hiszpanii podejmie drużynę Japonii w ostatniej kolejce pierwszego etapu mundialu 2022. To spotkanie rozstrzygnie, które drużyny z grupy E wywalczą awans do fazy pucharowej katarskich mistrzostw świata

Kadra reprezentacji Hiszpanii

Bramkarze: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Gaya (Brentford)

Obrońcy: Dani Carvajal (Real Madryt), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Eric Garcia (Barcelona), Hugo Guillamon (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymenic Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), Alejandro Balde (FC Barcelona)

Pomocnicy: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Pedri (Barcelona), Koke (Atletico Madryt)

Napastnicy: Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Alvaro Morata (Atletico Madryt), Marco Asensio (Real Madryt), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Lipsk), Ansu Fati (Barcelona)

Kadra reprezentacji Japonii

Bramkarze: Eiji Kawashima (Strasbourg), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Sint-Truiden)

Obrońcy: Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Maya Yoshida (Schalke 04), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Hiroki Ito (Stuttgart), Ko Itakura (Borussia Moenchengladbach)

Pomocnicy: Gaku Shibasaki (Leganes), Takumi Minamino (Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Hidemasa Morita (Sporting CP), Wataru Endo (Stuttgart), Junya Ito (Reims), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Kaoru Mitoma (Brighton), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Yuki Soma (Nagoya Grampus)

Napastnicy: Shuto Machino (Shoan Bellmare), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Takuma Asano (Bochum), Daizen Maeda (Celtic)