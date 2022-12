Tabele grup E i F. Sensacyjne rozstrzygnięcia w meczach mistrzostw świata

Za nami przedostatni dzień fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Tym razem do rywalizacji przystąpiły drużyny z grup E i F, gdzie doszło do kilku sensacji. Z turniejem pożegnały się bowiem reprezentacje Niemiec oraz Belgii, dalej przeszły zaś Japonia i Maroko.

Mundial 2022 – tabela grupy E

Dużo działo się w meczach grupy E. Był nawet taki moment, kiedy Kostaryka prowadziła z Niemcami i wtedy to ona oraz Japonia miała zapewniony awans do 1/8 finału mundialu. Ostatecznie jednak to Die Mannschaft zwyciężyła 4:2. Co ciekawe było to pyrrusowe, ponieważ jednocześnie Japonia pokonała Hiszpanię. W efekcie La Roja i nasi zachodni sąsiedzi zrównali się punktowo, ale to zespół Luisa Enrique miał znacznie lepszy bilans bramek i przeszedł do kolejnego etapu turnieju.

GRUPA E Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Japonia 6 3 2 0 1 4 3 +1 2. Hiszpania 4 3 1 1 1 9 3 +6 3. Niemcy 4 3 1 1 1 6 5 +1 4. Kostaryka 3 3 1 0 2 3 11 -7

Mundial 2022 – tabela grupy F

Emocji nie brakowało również w grupie F, gdzie o życie walczyli Belgowie. W ostatniej kolejce fazy grupowej przyszło im rywalizować z Chorwatami. Gdyby nie te dwie zepsute sytuacje Lukaku, kiedy to nie trafił do pustej bramki... Wtedy zapewne Czerwone Diabły awansowałyby do 1/8 kosztem swoich przeciwników. Spotkanie zakończyło się jednak bezbramkowym remisem, który przypieczętował odpadnięcie Belgów z mistrzostw świata. Zaraz po nim tamtejsza federacje ogłosiła rozstanie ze swoim selekcjonerem. W spotkaniu Maroka z Kanadą ekipa z Afryki potwierdziła klasę, wygrała 2:1 i wyszła z grupy F z pierwszej lokaty.

GRUPA F Kraj Pkt. RM W R P BZ BS RB 1. Maroko 7 3 2 1 0 4 1 +3 2. Chorwacja 5 3 1 2 0 4 1 +3 3. Belgia 4 3 1 1 1 1 2 -1 4. Kanada 0 3 0 0 3 2 7 -5

