Emocjonalna reakcja legendy. Thomas Mueller żegna się z reprezentacją Niemiec

1 grudnia 2022 roku stało się coś, czego nie spodziewał się prawdopodobnie żaden kibic świata. Tego dnia reprezentacja Niemiec zmierzyła się z Kostaryką, ale mimo wygranej 4:2 nie była w stanie wywalczyć awansu do 1/8 finału mundialu 2022 i już po trzech meczach wraca do domu. Tuż po ostatnim gwizdku przed kamerami stanął więc Thomas Mueller, który poinformował o rozstaniu z drużyną Die Mannschaft.

Mundial 2022. Thomas Mueller kończy reprezentacyjną karierę

Pytanie brzmi, czy legenda Bayernu Monachium nie podjęła tej decyzji zbyt pochopnie? Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, iż była ona związana z fatalnym wynikiem podopiecznych Hansiego Flicka w fazie grupowej. Na jej otwarcie Niemcy przegrali z Japonią (1:2), następnie zremisowali z Hiszpanią (1:1), a na koniec pokonali Kostarykę (4:2). Mimo tego, iż po trzech meczach mieli tyle samo punktów co La Roja, odpadli z turnieju przez gorszy bilans bramkowy.

Jak się okazuje, skutkiem tego jest decyzja podjęta właśnie przez Muellera. – To jest absolutna katastrofa. Nie wiem, co zrobić. Jeśli to był mój ostatni mecz w reprezentacji, chciałbym powiedzieć parę słów kibicom. Drodzy państwo, to była ogromna przyjemność dla was grać. Razem przeżyliśmy wspaniałe chwile. W każdym meczu starałem się zostawić serce na boisku – stwierdził, cytowany między innymi przez „Bild”.

– Nawet jeśli nie wszystko w kadrze mi się udawało, występowałem w niej z miłością. Na wszystko inne muszę jeszcze spojrzeć – dodał napastnik. Wydaje się, że Mueller tym samym zostawił sobie furtkę do powrotu do reprezentacji Niemiec i jego decyzja nie jest ostateczna.

