Francuzi szydzą z reprezentacji Polski. Ostra reakcja Ludovica Obraniaka

Polscy piłkarze w nie najlepszym stylu wywalczyli awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Mimo wszystko jest to historyczne wydarzenie dla reprezentacyjnej piłki, która dokonała takiego wyczynu pierwszy raz po 36 latach. Francuzi protekcjonalnie podchodzą do niedzielnego meczu z podopiecznymi Czesława Michniewicza. W obronie kadry stanął Ludovic Obraniak.

Ludovic Obraniak to francusko-polski piłkarz, który w latach 2009–2014 bronił barw reprezentacji Polski. W czasach, kiedy pomocnik grał w kadrze Biało-Czerwoni nie osiągnęli żadnych większych sukcesów na arenie międzynarodowej. Dziś mamy zupełnie inną reprezentację Polski, która była w stanie awansować do ćwierćfinału Euro 2016, a teraz po raz pierwszy od 36 lat awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata 2022 w Katarze. Francuscy dziennikarze lekceważą Polaków W 1/8 finału podopiecznych Czesława Michniewicza będzie czekał bardzo trudny bój z obrońcami tytułu, czyli Francją, która mimo bez swojej największej gwiazdy – Karima Benzemy, który jest laureatem Złotej Piłki 2022, zajęła pierwsze miejsce w grupie D przed Australią, Tunezją i Danią. Francuscy dziennikarze już przypisują sobie łatwe zwycięstwo z Polską i awans do ćwierćfinału. Po awansie Biało-Czerwonych dziennikarz L'Equipe Karim Bennani napisał na swoim Twitterze: „Polska w 1/8 finału. Jakby to powiedział Gilbert Birsbois – panie i panowie, mamy jackpota” – czytamy. Gilbert Birsbois to dziennikarz francuskiej stacji radiowej RMC. Obraniak stanął w obronie reprezentacji Polski Na ten wpis zareagował były reprezentant Polski Ludovic Obraniak, który napisał, żeby szanował Polskę. Na co dziennikarz zareagował trzema płaczącymi se śmiechu emoji. twitter W przeszłości Polacy tylko raz mierzyli się z Francją w finałach piłkarskich mistrzostw świata. Miało to miejsce w 1982 roku w meczu o trzecie miejsce. Biało-Czerwoni wygrali wówczas z ekipą Trójkolorowych 3:2 po bramkach Andrzeja Szarmacha, Stefana Majewskiego i Janusza Kupcewicza. Czytaj też:

