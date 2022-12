Polska zagra z Francją w 1/8 finału mundialu. Piotr Zieliński zdradził, jaka panuje atmosfera w dryżynie

Biało-Czerwoni, którzy pierwszy raz po 36 latach awansowali do fazy pucharowej mistrzostw świata są bardzo krytykowani za swój styl, który opierał się na głębokiej defensywie i nielicznych kontratakach. Może i nasza gra nie była przyjemna dla oka, ale skuteczna, dzięki czemu Biało-Czerwoni znaleźli się w 1/8 finału mundialu w Katarze, a takie reprezentacje jak Urugwaj, Belgia, Niemcy czy Dania wracają do domu.

Sam Czesław Michniewicz przyznał, że obrał taką strategię na fazę grupową, z której ostatecznie Biało-Czerwoni wyszli, ale teraz w 1/8 finału MŚ z Francją będą chcieli zagrać inaczej. – Cieszymy się, że zagramy z mistrzem świata. To dla nas zaszczyt. To jest mecz o być albo nie być. Ranga tego spotkania jest bardzo wysoka, a my się go nie boimy. Nie ma w nas strachu. Nie przejmujemy się tym, co mówi się na nasz temat. Wiemy, co będziemy chcieli zrobić na boisku – podkreślił selekcjoner reprezentacji Polski na konferencji prasowej.

Piotr Zieliński: Stać nas, by powalczyć z Francją

Na tej samej konferencji prasowej Piotr Zieliński zapewnił, że w drużynie jest dobra atmosfera. – Wszyscy wierzymy, że stać nas na to, żeby powalczyć z Francją i żebyśmy to my awansowali do kolejnej rundy – powiedział.

Ponadto zawodnik Napoli wypowiedział się na temat pozycji, na której najlepiej się czuje. – Jestem środkowym pomocnikiem, w klubie występuje w systemie 4-3-3 jako półlewy środkowy pomocnik – powiedział, dodając, że to jest jego nominalna pozycja, ale może też grać na innych. – Tam, gdzie mnie trener wystawi, tam dam z siebie wszystko – zapewnił.

