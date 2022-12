Arkadiusz Milik ma plan, jak powstrzymać Mbappe. Tego dziennikarze się nie spodziewali

Arkadiusz Milik wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata. Przypomnijmy, Biało-Czerwoni awansowali z drugiego miejsca w grupie C wyprzedzając Meksyk i Arabię Saudyjską. Lepsi od podopiecznych Czesława Michniewicza byli tylko Argentyńczycy, z którymi mierzyliśmy się w trzeciej kolejce.

Arkadiusz Milik o występach w Ligue 1: Mam miłe wspomnienia

Podczas przedmeczowej konferencji padło pytanie do Arkadiusza Milika, który jest wypożyczony z Olympique Marsylia do Juventusu. Napastnik przyznał, że ma miłe wspomnienia z gry w OM, ale teraz jest w Starej Damie i ma nadzieję, że tam zostanie.

Dopytywany, czy jego doświadczenie z Ligue 1 może się jakoś przydać w meczu z Francją Arkadiusz Milik odparł, że ciężko stwierdzić. – Większość francuskich zawodników występuje poza ligą. Mecz z mistrzem świata to spełnienie marzeń – powiedział.

Jak zatrzymać Mbappe? Zaskakująca odpowiedź Milika

Na konferencji prasowej nie zabrakło francuskich dziennikarzy, którzy również mieli pytania do polskich zawodników. Jeden z nich zapytał, czy Polacy mają pomysł na to, by powstrzymać napastnika PSG Kyliana Mbappe. Ten zdecydował się na odpowiedź w żartobliwym tonie.

Zawodnikom grającym w tyłach chyba trzeba będzie kupić skuter, inaczej ciężko będzie go dogonić – stwierdził.

Po chwili jednak dodał, że mówiąc serio, to będzie bardzo trudno. – Trudno będzie mierzyć się z jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, piłkarzem świata. Liczyć się będzie kolektyw, musimy bronić się razem – przyznał.

