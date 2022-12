Daniel Pliński wierzy w pilkarzy. „Na 30 meczów z Francją wygramy jeden, może to ten”

Reprezentacja Polski w niedzielę rozegra swój mecz z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Biało-Czerwoni pierwszy raz od 36 lat zameldowali się w fazie pucharowej mundialu.

Mimo napiętego grafika, siatkarze i trenerzy PlusLigi oglądają i wspierają polską reprezentację. Nawet Słoweniec Klemen Cebulj z Asseco Resovii przyznał, że wszyscy żyją tym historycznym awansem. – Życzymy Polsce jak najlepiej. Zagrają teraz z Francją, ale wszystko jest przecież możliwe – powiedział.

Maciej Muzaj: Po wyjściu z grupy już ruszymy

Jego klubowy kolega Maciej Muzaj przyznał w rozmowie w serwisie plusliga.pl, że nie jest fanem piłki nożnej, ale raz na cztery lata siada przed telewizorem i ogląda mecze. – Mecz z Argentyną kosztował mnie sporo nerwów, byłem cały zalany potem. Siedziałem zdenerwowany na kanapie ściskałem kciuki. Kibicowałem i zawsze kibicuje polskiej reprezentacji w cokolwiek by grała – zapewnił.

Atakujący Asseco Resovii zapytany, czy będzie oglądał niedzielne spotkanie z Francuzami, odpowiedział, że jeśli będzie taka możliwość, to na pewno. – Nie wiem, jak się dogadamy z trenerem w kwestii treningu, bo jego pora koliduje z meczem – poinformował.

Siatkarz zapytany, czy widzi szansę, by pokonać Francję, odpowiedział, że wierzy w zwycięstwo. – Pewnie dlatego, że się nie znam dobrze na piłce. Wydaje mi się, że do tej pory się hamowaliśmy, a teraz po wyjściu z grupy już ruszymy – stwierdził.

Pliński: Cuda w sporcie się zdarzają

W korzystny wynik z Francją wierzy również Daniel Pliński, czyli trener Stali Nysa. – Cuda w sporcie, czy to piłce nożnej, czy to w siatkówce się zdarzają. Ja oczywiście jestem całe życie optymistą. Pewnie z Francją wygramy jeden na 30 meczów, ale może właśnie będzie to spotkanie w niedzielę o godz. 16... – powiedział w rozmowie z serwisem plusliga.pl

Piłkę nożną oczywiście lubię i będą dalej lubił i kibicował naszym reprezentantom, ale koncentruje się na swoje drużynie – podkreślił.

