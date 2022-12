Marek Jóźwiak reaguje na słowa Zbigniewa Bońka. „Coś takiego nie powinno mieć miejsca”

Po przegranej z Francją w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze Zbigniew Boniek podziękował piłkarzom za walkę i za cały ten turniej. Jednak były prezes PZPN w swoim stylu podzielił się swoimi przemyśleniami i wbił szpilkę Biało-Czerwonym.

„Jedyne, co mnie zdziwiło — 'ten mecz będzie inny, bo my już niczego nie musimy'. Tak się wielkich sukcesów nie osiągnie. Do zobaczenia” — czytamy na Twitterze Zbigniewa Bońka.

twitter

Wiceprezes UEFA odniósł się od przedmeczowych wypowiedzi, z których wynikało, że reprezentacja Polski może pokazać inną twarz w meczu o ćwierćfinał z Francją, bo cel, czyli wyjście z grupy zostało osiągnięte. Na jednej z przedmeczowych konferencji selekcjoner Czesław Michniewicz przyznał, że przed meczem z Francją trzeba odciąć się od tego, co było do tej pory w fazie grupowej.

Marek Jóźwiak: Zgadzam się z Bońkiem. Każdy mecz na takiej imprezie jest ważny

O komentarz do słów Zbigniewa Bońka poprosiliśmy byłego piłkarza i reprezentanta Polski Marka Jóźwiaka, który stwierdził, że jeśli ktoś myślał, że mecz z Francją nie będzie miał żadnego znaczenia, to się bardzo mylił. – Wychodzisz na mecz po to, by go wygrać. Mimo że wyszedłeś z grupy dopiero po 36 latach, to w dalszym ciągu jesteś w grze i jesteś na tych samych zasadach, jak Francja i inne zespoły, które zostały w mistrzostwach. Ja myślę, że takie negowanie przed spotkaniem nie powinno mieć miejsca – stwierdził.

Zgadzam się ze Zbigniewem Bońkiem, że każdy mecz na takiej imprezie jest bardzo ważny i warto budować wokół niego taką narrację, jakby to miał być mecz finałowy – dodał.

Jóźwiak: Szkoda, że te mistrzostwa tak się dla nas potoczyły

Na sam koniec Marek Jóźwiak stwierdził, że szkoda, że te mistrzostwa tak się dla nas potoczyły, bo – jego zdaniem – mogły inaczej. – Gdybyśmy z Meksykiem zagrali trochę inaczej i mieli trochę więcej szczęścia, to gralibyśmy nie z Francją, a Australią i być może ten ćwierćfinał byłby nam dany – powiedział.

Były piłkarz Legii Warszawa podkreślił, że na tych mistrzostwach przegrała już Brazylia, Niemcy, Francja, Argentyna. – A więc kandydaci do tytułu mistrza świata przegrywały mecze z teoretycznie słabszymi przeciwnikami – zakończył.

Czytaj też:

Marek Jóźwiak dla „Wprost”: Może Czesław Michniewicz nie w pełni ocenił potencjał drużynyCzytaj też:

Kuleszę zapytano o Michniewicza. Zastanawiające słowa prezesa PZPN