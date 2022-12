Terminarz mistrzostw świata 2022. Dzisiaj dwa ćwierćfinały mundialu w Katarze

Po dwudniowej przerwie czekają nas kolejne mecze mundialu, który powoli wkracza w decydującą fazę. W grze o tytuł najlepszej drużyny mistrzostw świata pozostało osiem reprezentacji, wśród których są zarówno faworyci typowani przed startem turnieju jako kandydaci do złota, jak i zespół, którego obecność w ćwierćfinale można uznać za sporą niespodziankę, czyli Maroko.

Terminarz mundialu 2022

W piątkowych meczach o awans do półfinału powalczą Chorwaci i Brazylijczycy, czyli aktualni wicemistrzowie świata i mistrzowie świata z 2002 roku. Podopieczni Zlatko Dalicia w 1/8 finału dopiero po rzutach karnych pokonali Japończyków, z kolei Canarinhos w efektownym stylu ograli Koreę Południową, potwierdzając, że są poważnymi pretendentami do wygrania mundialu w Katarze.

Równie ciekawie zapowiada się drugi piątkowy półfinał. Holendrzy, którzy nie zakwalifikowali się do poprzedniego mundialu, a ostatnie mistrzostwa Europy zakończyli na etapie 1/8 finału, powoli wracają do światowej czołówki. Pomarańczowi swoje aspiracje będą mogli potwierdzić w starciu z Argentyną, która w 1/8 finału odesłała do domu Australię. W tym meczu trudno wskazać zdecydowanego faworyta, przez co starcie na Lusail Stadium zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco.

Mistrzostwa świata. Terminarz

9 grudnia (piątek):

Chorwacja – Brazylia (godz. 16:00)

Holandia – Argentyna (godz. 20:00)

10 grudnia (sobota):

Półfinały mundialu odbędą się 13 i 14 grudnia o godz. 20. Na sobotę 17 grudnia zaplanowano mecz o trzecie miejsce, z kolei wielki finał zostanie rozegrany następnego dnia. Oba spotkania medalowe rozpoczną się o godz. 16:00.

