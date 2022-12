Cristiano Ronaldo nie wytrzymał. Jego reakcja po meczu z Marokiem łamie serce

Po ostatnim gwizdku Maroko – Portugalia Cristiano Ronaldo pokazał ludzką twarz. Była gwiazda Realu Madryt, Manchesteru United czy Juventusu musi już na zawsze pogodzić się z faktem, że prawdopodobnie nigdy nie wygra mistrzostw świata. Marzenia jego i jego kolegów właśnie zostały bezwzględnie rozwiane przez najbardziej zaskakującą drużynę tego turnieju. Zaraz po zakończeniu starcia Portugalczyk nie mógł się powstrzymać.

Maroko – Portugalia. Drużyna Cristiano Ronaldo odpadła z mundialu 2022

Była końcówka pierwszej połowy meczu, kiedy to obejrzeliśmy bramkę, która ostatecznie rozstrzygnęła, kto awansuje do półfinału mistrzostw, a kto się z nimi pożegna. Diogo Costa i Ruben Dias nie porozumieli się w sprawie wyjścia z bramki oraz pilnowania rywala. Ten moment zawahania się obu przeciwników wykorzystał Youssef En-Nesyri. Napastnik wskoczył przed obu oponentów i głową skierował piłkę do pustej bramki.

Cristiano Ronaldo rozpoczął to starcie na ławce rezerwowych, podobnie jak poprzednie ze Szwajcarią. Już po tamtej sytuacji z niedowierzaniem kręcił głową. Na murawie pojawił się w drugiej połowie, lecz nie udało mu się odmienić losów meczu.

Załamany Cristiano Ronaldo

Od dawna wiadomo było, iż gwiazdor marzy o tym, by poprowadzić swoją drużynę narodową do triumfu w mistrzostwach świata. Wcześniej udało mu się to podczas Euro 2016, lecz tym razem był bezradny. Najlepiej zobrazowało to jego reakcja już po ostatnim gwizdku. Napastnik błyskawicznie udał się do tunelu prowadzącego do szatni, gdzie zalał się łzami. Jedna z kamer pokazała całą sytuację pod koniec transmisji. Portugalczyk był kompletnie załamany tym, co wydarzyło się przed chwilą.

Jako że Ronaldo ma już 37 lat i nie jest już w tak dobrej formie, jak dawniej, prawdopodobnie były to jego ostatnie mistrzostwa świata.

