NA ŻYWO: Argentyna – Chorwacja. Potęgi walczą o finał mundialu w Katarze

Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata reprezentacja Argentyny była wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu. I chociaż Albiceleste mundial zaczęli od sensacyjnej porażki z Arabią Saudyjską, to w kolejnych spotkaniach prezentowali się coraz lepiej. Pewne wygrane z Meksykiem, Polską, Australią oraz trudna przeprawa z Holandią zaprowadziły podopiecznych Lionela Scaloniego aż do półfinału, gdzie przyjdzie im zmierzyć się z Chorwacją.

Argentyna – Chorwacja. Kto faworytem?

Chorwaci wprawdzie cztery lata temu sięgnęli po wicemistrzostwo świata, ale przed startem mundialu w Katarze raczej mało kto upatrywał ich w roli pretendenta do powtórzenia tego osiągnięcia. Luka Modrić i spółka potwierdzili jednak, że stanowią zgrany kolektyw, a po remisach z Marokiem i Belgią oraz ograniu Kanady awansowali do fazy pucharowej. W 1/8 finału po rzutach karnych odesłali do domu Japończyków, z kolei w ćwierćfinale w podobnych okolicznościach przekreślili marzenia Brazylijczyków.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego faworytem meczu wydają się Argentyńczycy, którzy mają w swoich szeregach świetnie dysponowanego Lionela Messiego. Chorwaci z kolei w starciu z Brazylią potwierdzili, że potrafią grać z teoretycznie silniejszymi zespołami, co zapowiada emocjonujące spotkanie, którego stawką jest finał czempionatu.

Mundial 2022. Kadra reprezentacji Argentyny

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (Rive Plate), Geronimo Rulli (Villarreal)

Mistrzostwa świata. Kadra reprezentacji Chorwacji

Bramkarze: Dominik Livaković (Dinamo Zagrzeb), Ivica Ivusić (NK Osijek), Ivo Grbić (Atletico Madryt)

