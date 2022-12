Nenad Bjelica wymownie o reprezentacji Polski. Zdradził, czy PZPN się z nim kontaktował

Ostatni komunikat PZPN w sprawie Czesława Michniewicza, z którego wynika tylko tyle, że Związek nie skorzystał z klauzuli umownej, która umożliwiała jednostronne przedłużenie kontraktu selekcjonera sprawia, że przyszłość trenera jest coraz bardziej niejasna. Przypomnijmy, kontrakt selekcjonera obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku, a wyniki, czyli utrzymanie się w dywizji A Ligi Narodów i wyjście z grupy mistrzostw świata po raz pierwszy po 36 latach, bronią byłego trenera Legii Warszawa.

Bjelica: Reprezentacja Polski może grać na lepszym poziomie

Media zaczęły spekulować kto ewentualnie zastąpiłby Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Wśród kandydatów wymienia się Nenada Bjelicę – byłego trenera Lecha Poznań, z którym porozmawiali dziennikarze TVP Sport. Szkoleniowiec pochodzi z Chorwacji, czyli z czteromilionowego kraju, który drugi raz z rzędu zagra o medale mistrzostw świata. Na pytanie, jak oni to robią, trener odparł, że ciężko powiedzieć. – Mamy dobrych piłkarzy, a reprezentacja tworzy rodzinę. Piłkarze są dumni, że mogą reprezentować swój kraj – dodał.

Zapytany o wyniki Chorwatów w kontekście wyników reprezentacji Polski stwierdził, że nie potrafi powiedzieć, dlaczego Biało-Czerwoni nie notują takich wyników. – Wyszliście z grupy i to jest sukces. Myślę, że Polska nie grała na poziomie, na jakim może grać – dodał.

Bjelica poproszony o ocenę występu reprezentacji polski przyznał, że mając takich piłkarzy Polacy mogą oczekiwać trochę więcej ambicji i pięknej piłki. – Polacy mieli kilka dobrych momentów, ale drużyna z Robertem Lewandowskim może grać na lepszym poziomie – podkreślił, dodając, że zgadza się z twierdzeniami, że reprezentacja Polski może grać lepiej.

Reakcja Bjelicy na zainteresowanie nim w kontekście prowadzenia reprezentacji Polski

Na stwierdzenie, że Bjelica jest jednym z kandydatów do zastąpienia Michniewicza odparł, że jeśli tak się mówi, to jest z tego dumny. – Jestem wolnym trenerem i nie wiem, co będzie za tydzień albo dwa. Zobaczymy, co się wydarzy w kolejnych tygodniach – mówił.

Trener zapytany, czy był kontakt ze strony PZPN odpowiedział, że nikt się do niego nie odzywał. Bjelica dopytywany, jak zareagowałby na ewentualną propozycję stwierdził, że porozmawia z każdym, kto będzie nim zainteresowany. – Na razie nie było żadnego kontaktu. Zobaczymy, co mogłaby zaproponować federacja. Wtedy podejmę decyzję, jednak na razie są to jedynie spekulacje – przyznał.

Chorwat został również zapytany, czy chciałby pracować z reprezentacją Polski. Trener nie odpowiedział na to pytanie, ze względu na to, że Biało-Czerwoni mają selekcjonera. – Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, kiedy trener Michniewicz nie będzie już selekcjonerem. W tym momencie Polska ma trenera i musimy to respektować – zakończył.

