Miss Chorwacji zrobiła furorę podczas meczu z Argentyną. Interweniowała policja

Ivana Knoll, której profil na Instagramie obserwuje obecnie 2,8 mln użytkowników, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych, o ile nie najbardziej rozpoznawalną fanką przychodzącą na mecze mistrzostw świata w Katarze. Miss Chorwacji z 2016 roku pojawia się na trybunach ubrana w strojach nawiązujących kolorystyką do flagi swojego kraju, dzięki czemu przykuwa uwagę i zdobywa coraz większą popularność.

Mundial 2022. Problemy Ivany Knoll

Knoll od początku mundialu regularnie publikuje zdjęcia, a pod niektórymi ma już nawet 500-600 tys. polubień. Chorwatka cieszy się dużą popularnością nie tylko w mediach społecznościowych, o czym świadczy incydent, jaki miał miejsce po meczu jej ulubieńców z Argentyną w ramach półfinału czempionatu.

Jak relacjonował portal Sport.pl, była miss Chorwacji podczas próby opuszczenia stadionu, została otoczona przez kibiców, przez co musiała zawrócić. Z pomocą osaczonej kobiecie ruszyli ochroniarze i policjanci, którzy stanęli między Knoll a fanami, odgradzając ją od kibiców. – Nie mogę nawet wyjść ze stadionu, bo na zewnątrz jest po prostu szaleństwo! Czekają na mnie, żeby zrobić sobie zdjęcia – opowiadała Knoll.

Była miss odniosła się również do meczu, który jej reprezentacja przegrała 0:3 z drużyną dyrygowaną przez świetnie dysponowanego Lionela Messiego. – To nie jest wcale taki dobry zespół. Mieli dobry dzień, a my zły. Będę wspierać Chorwację w meczu o trzecie miejsce, ale... to nie jest finał – przyznała cytowana przez Sport.pl.

