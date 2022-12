Kamila Bortniczuka zapytano o łamanie praw człowieka w Katarze. Zaskakująca odpowiedź ministra

W wieczornym pasmie RMF FM gościem programu Piotra Salaka był Kamil Bortniczuk, który wypowiedział się na wiele intrygujących tematów dotyczących reprezentacji Polski oraz piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Minister Sportu i Turystyki, który wizytował w tym arabskim kraju, kiedy Biało-Czerwoni jeszcze rozgrywali na turnieju swoje mecze, został zapytany przez dziennikarza o wiele kontrowersyjnych kwestii dotyczących łamania praw człowieka.

Kamil Bortniczuk o łamaniu praw człowieka w Katarze

Prowadzący rozmowę Piotr Salak zainteresował się tym, jak z perspektywy polityka zapatrywał się on wyjazd do kraju, w którym bardzo wybiórczo podchodzi się do najważniejszych kwestii humanitarnych. Zapytał go między innymi o to, jak wiele osób miało zginąć w Katarze podczas przygotowań do mundialu. Media z całego świata donosiły bowiem o kilkunastu tysiącach zmarłych robotników przy budowie stadionów. Sam kraj znad Zatoki Perskiej przyznał się do trzech takich przypadków.

– Tego wszystkiego nie było ani widać, ani czuć. Zestawienie tych informacji, które w kontekście Kataru się pojawiały z tym, co tam zobaczyłem, czy nawet co słyszałem... – powiedział Bortniczuk, wykonując gest, mający oznaczać, że trudno mu się jednoznacznie odnieść do tematu.

– Rozmawiałem natomiast z przedstawicielką Polonii, która w przeszłości była trenerką tamtejszej kadry kitesurfingu i ona twierdzi, że to jest dla kobiety świetne państwo do życia. Ona nie potwierdzała wielu prasowych rewelacji – opowiedział. – Przebywając w Katarze, nie byłem w stanie stwierdzić prawdziwości tych wszystkich doniesień. A przypomnę, że cztery lata wcześniej wszyscy uczestnicy świetnie bawili się w Rosji, która regularnie atakuje sąsiednie narody, zrzucając na nie bomby i zabijając ludzi – dodał.

Polski Minister Sportu i Turystyki o działaniach Kataru

Katarczycy poprzez mundial próbowali zmienić wizerunek swojego kraju, który na świecie uważany jest za represyjny. W ciągu wielu ostatnich lat wielokrotnie zaprzeczali wszystkim zarzutom o nieprzestrzeganie praw człowieka, mimo licznych reportaży poświadczających, jak źle żyje się robotnikom w tym państwie. Przekonywali natomiast, że wiele się u nich zmieniło w tej kwestii, kraj się rozwija, na czym korzystają również najniższe warstwy społeczne. Tego typu informacje nie znajdywały jednak potwierdzenia po regularnie przeprowadzanych śledztwach dziennikarskich.

– Być może jest tak, że Katarczycy faktycznie wykonali dużo pracy, aby te negatywne zjawiska ograniczyć – odparł Bortniczuk w tym kontekście, kończąc jednocześnie katarski wątek.

