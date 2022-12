Dantejskie sceny po meczu Argentyna – Francja. Kibice wywołali zamieszki w wielu miastach

Do dantejskich scen doszło w kilku miastach takich jak Paryż, Lyon czy Nicea po meczu Argentyna – Francja. Trójkolorowi przegrali finał mistrzostw świata, co nie spodobało się jej fanom, którzy wyszli na ulice, by manifestować swoje niezadowolenie. Niestety uczynili to, wywołując zamieszki.

18 grudnia zakończyły się piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. Najlepszą drużyną globu została Argentyna po dramatycznym spotkaniu z Francją. Mecz ten do samego końca trzymał w napięciu, któremu nie podołali kibice z kraju, którego drużyna ostatecznie przegrała. Po ostatnim gwizdku na Twitterze pojawiło się wiele wideo przedstawiających zamieszki na ulicach różnych francuskich miast. W ten sposób fani Les Bleus mieli manifestować swoje niezadowolenie. Argentyna – Francja. Albicelestes zostali mistrzami świata Mecz Albicelestes i Trójkolorowych wydawał się spotkaniem jednostronnym przez prawie 90 minut. Dość szybko do siatki trafił Lionel Messi po rzucie karnym podyktowanym po faulu Ousmane Dembele na jednym z rywali. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy wynik podwyższył Angel Di Maria. W ostatnim kwadransie natomiast błysnął Kylian Mbappe. Gwiazdor PSG najpierw pokonał „Dibu” Martineza z jedenastu metrów, a chwilę później zrobił to samo po kapitalnym uderzeniu z woleja. W dogrywce zarówno Messi, jak i Mbappe ponownie wpisali się na listę strzelców, a mecz musiał rozstrzygnąć się w rzutach karnych. W tychże lepsi okazali się podopieczni Lionela Scaloniego i ostatecznie to oni zdobyli Puchar Świata. Zamieszki we francuskich miastach Fani reprezentacji Francji naturalnie byli niepocieszeni, ale to, co, stało się po ostatnim gwizdku w wielu miastach tego kraju, zdecydowanie przekracza akceptowalne normy. Na Twitterze pojawiło się bowiem mnóstwo amatorskich nagrań, przedstawiających zamieszki na ulicach Paryża, Lyonu czy Nicei. W stolicy w ruch poszły petardy, a z drugiej strony gaz łzawiący zastosowany przez policję, aby rozproszyć kibiców. Podobne sceny rozegrały się też w innych miejscach kraju. Na jednym z wideo widać na przykład, jak kibole z Lyonu rzucają przedmiotami i petardami w kierunku policyjnego kordonu, a na placu, gdzie rozgrywa się cała scena, panuje chaos. Palące śmietniki stały się w tamtym momencie typowym elementem miejskiego krajobrazu, po zdecydowanie przesadzonych reakcjach fanów Les Bleus. W każdym z tych miejsc doszło do wielu aresztowań. twitterCzytaj też:

