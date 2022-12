Asystenci Szymona Marciniaka o występie w finale mistrzostw świata. Padły wyjątkowe słowa

Szymon Marciniak jest pierwszym Polakiem w historii, który był głównym arbitrem na finale mistrzostw świata. Legendarni sędziowie – Pierluigi Collina i Howard Webb ocenili bardzo pozytywnie postawę polskiego składu sędziowskiego.

To był najlepszy sędziowski występ w historii mistrzostw świata. Jestem taki dumny! Szymon był fantastyczny. Ale na wielkie brawa zasłużył cały sędziowski zespół – powiedział Anglik.

Z kolei Włoch w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem w programie „Prawda Futbolu” u Romana Kołtonia stwierdził, iż Szymon Marciniak był lepszy od technologii i podejmował nieprawdopodobnie trafne decyzje. – Dzisiaj Marciniak jest drugim najważniejszym Polakiem po papieżu – powiedział Collina po zakończeniu spotkania.

Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki: To jest jak zdobycie Mount Everestu

Asystenci Szymona Marciniaka – Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki oświadczyli na antenie Polsat News, że po oficjalnej ceremonii szef sędziów w FIFA wyściskał wszystkich. Ponadto Włoch podkreślił, że ten mecz był piękny piłkarsko, ale trudny do sędziowania. – Zażartował, że bał się przed meczem, ale po jego zakończeniu był bardzo szczęśliwy – zdradził Listkiewicz.

Asystenci Marciniaka powiedzieli również, że poprowadzenie finału piłkarskich mistrzostw świata było dla nich spełnieniem zawodowych marzeń. – To jest jak zdobycie Mount Everestu – przyznał.

Listkiewicz i Sokolnicki o życiu w cieniu Marciniaka

Listkiewicz i Sokolnicki zostali zapytani również o to, czy zazdroszczą tego, że żyją na co dzień w cieniu Szymona Marciniaka. Obaj wyraźnie zaprzeczyli i przyznali, że świadomie dokonali tego wyboru, czyli pracy jako asystent. – My robimy swoje i wystarczy nam, jeśli czasem się ogrzejemy przy sławie Szymona – zaśmiał się Listkiewicz.

Czytaj też:

Ile zapamiętałeś z mundialu 2022? Ten QUIZ dowiedzie, czy jesteś ekspertemCzytaj też:

Wskazano najlepszy i najgorszy mecz mundialu 2022. Bezlitosny ranking dla Polski