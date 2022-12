Sensacyjny transfer po mundialu w Katarze. Objawienie trafi do wielkiego klubu

Reprezentacja Holandii pod wodzą Louisa van Gaala podczas mistrzostw świata występowała w grupie A z Senegalem, Ekwadorem i Katarem. Oranje zajęli pierwsze miejsce i w 1/8 finału pokonali USA 3:1. W ćwierćfinale przyszło im się mierzyć z Argentyną, która do 80. minuty prowadziła 2:0.

Transfer Cody'ego Gakpo do wielkiego klubu

Co prawda Holendrom udało się wyrównać za sprawą Weghorsta, ale kwestia awansu do półfinału rozegrała się w rzutach karnych, w których lepsi byli piłkarze Albiceleste. Mimo porażki to wielu piłkarzy Oranje zaliczyło dobry turniej. Jednym z nich jest Cody Gakpo, który stanowił o sile ataku w składzie Louisa van Gaala i podczas mundialu strzelił trzy bramki, co jest najlepszym wynikiem.

Dobre występy przed całym światem sprawił, że po zawodnika PSV Eindhoven zaczęły się zgłaszać większe kluby. Jak poinformowali przedstawiciele klubu na swoim Twitterze, jest porozumienie z angielskim gigantem.

„PSV i Liverpool osiągnęli porozumienie w sprawie proponowanego transferu Cody'ego Gakpo” – czytamy na Twitterze holenderskiego klubu.

Media: Liverpool zapłaci 37 mln funtów

Klub PSV Eindhoven informuje, że 23-letni napastnik wkrótce wyjedzie do Anglii, gdzie zostanie poddany niezbędnym formalnościom przed sfinalizowaniem transferu. Póki co kwota transferu nie jest podana. Brytyjski „The Times” donosi, że Liverpool uzgodnił transfer za Cody'ego Gakpo za 37 milionów funtów, pokonując Manchester United w wyścigu. Opłata za holenderskiego napastnika może wzrosnąć do 44 milionów funtów, jeśli zostaną spełnione premie dla zawodników i klubów.

