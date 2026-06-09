Gigantyczny skandal przed mundialem! USA zamknęło swoje granice

Jak to możliwe? Omar Abdulkadir Artan znalazł się na liście 52 arbitrów, którzy mają poprowadzić mecze podczas nadchodzących MŚ 2026. Pochodzący z Somalii arbiter uważany jest za najlepszego w swoim fachu, biorąc pod uwagę całą Afrykę.

Artan miał jednak ogromne problemy z uzyskaniem wizy do Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie mający 34 lata sędzia piłkarski zwrócił się do ambasady somalijskiej o tzw. paszport dyplomatyczny. Takowy udało się uzyskać, ale to... nie było wystarczające dla przedstawicieli amerykańskich.

Szok przed MŚ 2026! Słynny sędzia nie został wpuszczony do USA

Wybrany przez CAF (Confédération Africaine de Football) najlepszym afrykańskim sędzią w 2025 roku arbiter, został tym samym cofnięty z granicy Stanów Zjednoczonych w drogę powrotną do Turcji, z której leciał na mundial. Co na to FIFA? Światowa federacja piłkarska, która jest organizatorem MŚ, wydaje się być bezradna wobec sytuacji z arbitrem z Afryki.

To nie pierwsza sytuacja, w której USA utrudnia przekroczenie swojej granicy przedstawicielom innych krajów. Głośnym echem odbiły się m.in. negatywne decyzje wobec reprezentantów Iranu, którzy nie otrzymali wiz i musieli zmienić swoją bazę treningową na taką zlokalizowaną w Meksyku. O ile piłkarze mogli liczyć na przychylność, to kilku przedstawicieli szabu oraz działaczy, zostało pozbawionych możliwości pobytu w kraju, gdzie przecież... kadra będzie rozgrywać swoje mecze.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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