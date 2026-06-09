Tak Amerykanie traktują uczestników MŚ. Aż trudno w to uwierzyć

Każda międzynarodowa impreza sportowa – zwłaszcza takiego formatu, jak piłkarskie MŚ – ma swoje plusy i minusy. Wiele w takim przypadku zależy od tego, gdzie rozgrywane są sportowe zmagania. W przypadku tegorocznego mundialu pierwszy raz w historii – będą to aż trzy kraje-gospodarze.

MŚ 2026: Ostre kontrole w Stanach Zjednoczonych. Zaskakujące nagrania

USA słynie z dosyć specyficznego podejścia do kwestii działania służb porządkowych czy też mundurowych. Jedno jest pewne, jeśli gdzieś spodziewać się naprawdę drobiazgowych kontroli bezpieczeństwa, to właśnie w Stanach Zjednoczonych.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania, ukazujące, jak takie podejście wygląda w zderzeniu z realiami mundialowymi. Przykład? Obrazki przed meczem towarzyskim Uzbekistanu z Holandią. Reprezentacja tego pierwszego kraju przeszła mocną kontrolę, wysiadając... z autokaru przed wejściem na stadion.

Nie zabrakło m.in. kontroli wykrywaczem metalu oraz weryfikacji za sprawą specjalnie wyszkolonych psów.

W przypadku takiej kontroli pojawiły się komentarze, że to było już upokarzające, co spotkało kadrę Uzbekistanu.

To jednak nie był jedyny taki przypadek. Kolejny to reprezentacja Senegalu, która kontrolę zaliczyła... jeszcze na płycie lotniska.

A wydaje się, że to dopiero początek obrazków, które będą pojawiać się w kontekście miesięcznej, mundialowej gorączki.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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