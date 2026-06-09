Wyjątkowy QUIZ o piłkarskich MŚ! Sprawdź swoją mundialową wiedzę

Z tej okazji na łamach WPROST przygotowaliśmy specjalny serwis mundialowy. Można tam na bieżąco śledzić wieści z MŚ 2026, a dodatkowo mieć pod ręką pełen terminarz rozgrywek oraz dokładny układ grupowych zmagań.

Dodatkowo będziemy mieli dla naszych czytelniczek i czytelników specjalne konkursy, w których do wygrania będą książki o tematyce piłkarskich MŚ – tradycyjnie we współpracy z Wydawnictwem SQN.

Z okazji tegorocznego mundialu, przygotowaliśmy za to specjalny QUIZ, złożony z 23 pytań sprawdzających mundialową wiedzę. Dlaczego akurat 23? Tak się bowiem składa, że właśnie w 2026 roku impreza rangi piłkarskich MŚ zostanie rozegrana właśnie po raz dwudziesty trzeci w historii.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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