Polska flaga wykorzystana na koszulkach MŚ 2026? Zrobiła się głośna afera!

Warto zaznaczyć, że reprezentacja Haiti powraca na piłkarskie MŚ po... 52 latach przerwy! Co ciekawe, kiedy ostatni Haitańczycy byli na mundialu, w fazie grupowej rywalizowali z reprezentacją Polski. Wtedy zdecydowanie górą byli Polacy, którzy rozbili Haiti aż 7:0. Tamten mundial, z 1974 roku, był zresztą szczególny dla polskiej kadry, która stanęła na podium – pierwszy raz w swojej historii.

Reprezentacja Haiti z flagą Polski na koszulkach? Ogromne zamieszanie przed MŚ

Jednak to nie legendarna drużyna trenera Kazimierza Górskiego była tematem, który rozgrzał media społecznościowe w Polsce, w kontekście piłkarzy Haiti. W sieci pojawiły się oficjalne trykoty, które przywdzieją uczestnicy tegorocznego mundialu.

Błyskawicznie dostrzeżono pewien akcent, który mógłby sugerować, że Haitańczycy będą grać z... polską flagą, która miała symbolicznie nawiązywać do historii. Problem w tym, że całościowo kilka wpisów w mediach społecznościowych okazało się niczym innym, jak przekazywaniem fake newsa.

Sprawa została wyjaśniona, a wieści przekazał m.in. portal Transfery.info – również za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W sieci zrobiło się głośno o rzekomym polskim akcencie na trykotach Haiti. Skontaktowaliśmy się z producentem strojów, kolumbijską firmą Saeta, która zdementowała te informacje.

„Górna część jest jasnoniebieska, a nie biała” – słyszymy.

Skąd ten wzór? To grafika upamiętniająca kluczową dla niepodległości Haiti bitwę pod Vertières z 1803 roku. Co ciekawe, Polacy walczyli tam po obu stronach barykady! Część naszych rodaków przeszła na stronę haitańskiego generała Dessalinesa, podczas gdy inni do końca walczyli we francuskiej armii Napoleona. Choć flagi nie ma, polski ślad w tej historii jest niezaprzeczalny.

Trzeba jednak przyznać, że pierwotna informacja, będąca fake newsem, znalazła się w naprawdę wielu miejscach w przestrzeni internetowej.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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