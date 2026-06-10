Mecze mundialu, które trzeba obejrzeć! Mamy listę najciekawszych spotkań

Tegoroczny turniej piłkarskich MŚ z pewnością nie jest zbyt korzystny dla polskich kibiców. Po pierwsze, najważniejsze, na mundialu zabraknie reprezentacji Polski. Dodatkowym utrudnieniem będą godziny rozgrywania turniejowych spotkań, z perspektywy Starego Kontynentu. Gospodarzami są bowiem: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada.

Choć warto podkreślić, że ze względu na różnicę czasu (od 4 do 9 godzin) mecze na tzw. zachodnim wybrzeżu, rozpoczynać się będą, według czasu środkowoeuropejskiego, między godziną 01:00 a 05:00.

Które mecze piłkarskich MŚ warto obejrzeć? Oto lista najciekawszych!

Łącznie w trakcie MŚ 2026 zostaną rozegrane aż 104 mecze. Na terenie USA najwięcej, bo 78 spotkań, a w Kanadzie i Meksyku dokładnie po 13 meczów. Dokładny terminarz dostępny jest na specjalnej mundialowej stronie na łamach WPROST.

Ze względu na to, że znamy układ grupowego grania, wybraliśmy dokładnie 12 najciekawiej zapowiadających się spotkań, które warto obejrzeć. Dlaczego akurat tuzin? Wygrała sprawiedliwość – tyle jest dokładnie grup podczas imprezy, na którą przyjechało łącznie aż 48 reprezentacji z całego świata.

Meksyk – Republika Południowej Afryki (czwartek, 11 czerwca, g. 21:00)



Inauguracja imprezy. Na ten mecz kibice czekają właściwie od momentu zakończenia ostatniego mundialu w Katarze, w 2022 roku. Estadio Azteca, słynny obiekt, goszczący dwa razy finały MŚ (1970 i 1986), będzie areną zmagań gospodarzy z drużyną RPA. Czy Meksykanie udźwigną ciężar oczekiwań kibiców podczas turnieju u siebie?



Kanada – Bośnia i Hercegowina (piątek, 12 czerwca, g. 21:00)



Jako drudzy w kolejności wśród gospodarzy, spoglądając na turniejowy terminarz, na murawie pojawią się Kanadyjczycy. Reprezentacja, która tylko dwa razy brała udział w finałach piłkarskich MŚ, nie zdobywając w sześciu meczach choćby punktu! Rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, która pozbawiła mundialu Włochów. A na czele tego zespołu przeżywający... kolejną młodość, mający 40 lat Edin Dżeko.



USA – Paragwaj (sobota, 13 czerwca, g. 3:00)



Amerykanie mają ogromne apetyty na sukces podczas imprezy u siebie. Prezydent Donald Trump z pewnością chciałby, żeby USA pokazało swoją siłę na murawie. Nastroje są jednak takie, że zasada – nieco ją parafrazując – „bij gospodarza”, może obowiązywać. Paragwaj na MŚ był ośmiokrotnie. Zespół z Ameryki Południowej z pewnością tanio skóry nie sprzeda w starciu z USA.





Holandia – Japonia (niedziela, 14 czerwca, g. 22:00)



Z Holendrami reprezentacja Polski rywalizowała w eliminacjach do MŚ 2026. Choć skończyło się na dwóch remisach, to zespół trenera Ronalda Koemana pojechał na mundial. Już pierwszy mecz grupowy będzie dla Oranje bardzo ważny. Japończycy przyzwyczaili do tego, że mają apetyty na sprawianie niespodzianek. Jeśli zespół z Europy się potknie na starcie, mogą zacząć się ich kłopoty...



Brazylia – Maroko (niedziela, 14 czerwca, g. 0:00)



Brazylijczycy to najbardziej utytułowana drużyna w dziejach piłkarskich MŚ. Canarinhos nawet nie mając już dawnego blasku (ostatni tytuł w 2002 roku), nadal mogą czarować. Na otwarcie zespół trenera Carlo Ancelottiego czeka jednak trudne wyzwanie. Maroko w 2022 roku dotarło do najlepszej czwórki mundialu, ostatecznie przegrywając 1:2 z Chorwacją w meczu o brązowe medale.



Belgia – Egipt (poniedziałek, 15 czerwca, g. 21:00)



Czy Mohamed Salah poprowadzi reprezentację Egiptu do sukcesu? Dla mającego 33 lata gwiazdora, w ostatnich latach grającego dla Liverpoolu, to ostatni dzwonek. Podobnie można napisać o Belgach. Pokolenie, które miało podbić świat, na MŚ błysnęło tylko raz – w 2018 roku sięgając po III miejsce. Jak będzie tym razem?



Anglia – Chorwacja (środa, 17 czerwca, g. 22:00)



Anglicy to jeden z głównych kandydatów do walki nawet o końcowy triumf. A jeśli gra angielska kadra, to można być niemal pewnym, że prędzej czy później – trafią na Chorwatów. Tak się układają losy ostatnich wielu lat, krzyżując drogi obu mocnych, europejskich reprezentacji. Chorwaci to trzeci zespół MŚ 2022. Czy generał Luka Modrić raz jeszcze poprowadzi ich do wielkiego wyniku?



Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej (sobota, 20 czerwca, g. 22:00)



Niemcy na końcowy triumf w MŚ czekają od 2014 roku. W grupie E nie trafili na żadnego przedstawiciela z Europy. WKS ma za to odwieczny potencjał, żeby namieszać i powalczyć o chwałę dla Afryki. Z tego też względu może to być jedno z ciekawszych spotkań, o ile zespół z Czarnego Lądu wejdzie na swój najwyższy poziom – przy dobrze zorganizowanej, niemieckiej drużynie.



Urugwaj – Hiszpania (sobota, 27 czerwca, g. 2:00)



To będzie ostatni grupowy mecz obu reprezentacji. Właśnie wtedy do gry ma powrócić Lamine Yamal. Gwiazda wielkiego formatu, postać kluczowa dla FC Barcelony, ale też kadry Hiszpanów. Dodatkowo Urugwaj, czyli zespół potrafiący na mundialu ugrać swoje. To w końcu dwukrotny mistrz świata, choć to dawne... bardzo dawne czasy – edycje z 1930 i 1950 roku.





Norwegia – Francja (wtorek, 23 czerwca, g. 21:00)



Norwegowie z pewnością mają potencjał sportowy na osiągnięcie dużego wyniku podczas MŚ 2026. Czy Erling Haaland i jego koledzy udźwigną ciężar oczekiwań? Francja bez wątpienia nie będzie chciała tego Norwegii ułatwić. Wicemistrzowie świata sprzed czterech lat (2022) mają drużynę, która jest jedną z najpoważniejszych – po stronie dużych faworytów do końcowego triumfu.



Argentyna – Austria (poniedziałek, 22 czerwca, g. 19:00)



Obrońcy tytułu kontra solidna, europejska marka. Wydaje się, że to właśnie Austriacy mogą najmocniej napsuć krwi Argentynie. Dodatkowo będzie to drugi mecz grupowy obu zespołów, więc wszystkie karty dalej powinny być na stole. A jaki potencjał ma Austria, na własnej skórze przekonali się Polacy podczas Euro 2024 i wyraźnej porażce 1:3.



Kolumbia – Portugalia (niedziela, 28 czerwca, g. 1:30)



Cristiano Ronaldo walczący o tytuł mistrzowski? Portugalia na pewno może liczyć na dobry wynik w trakcie MŚ 2026. Legendarny CR7 z pewnością zazdrości, że Lionel Messi sięgnął po tak duży sukces cztery lata temu. Właśnie mistrzowie świata przechodzą do historii. A Kolumbia? To zawsze groźny zespół, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich styl gry – rodem z Ameryki Południowej.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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