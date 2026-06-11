FIFA zmieniła przepisy na mundialu! Będzie wysyp czerwonych kartek?

Kibice piłki nożnej, śledzący zmagania – czy to klubowe, czy reprezentacyjne – będą musieli nauczyć się tego, co może i zapewne wydarzy się w trakcie tegorocznego mundialu. MŚ 2026 będą szczególne pod wieloma względami. Wśród nich będą również kwestia zmian w sędziowaniu. Są to zmiany wprowadzone tuż przed mundialem.

Zmiany w sędziowaniu na MŚ 2026! Kibice powinni się przyzwyczaić

Korekty dotyczą zarówno tego, co związane jest z zachowaniem piłkarzy, płynnością gry – jak i kompetencjami, które związane są z funkcjonowaniem sędziów VAR.

Co dokładnie ulegnie zmianie? Oto zmiany, które będą obowiązywać w trakcie MŚ 2026.

VAR będzie mógł zweryfikować czerwoną kartę wynikającą z błędnie przyznanego drugiego żółtego kartonika;

VAR może zweryfikować wyraźnie niesłusznie podyktowany rzut rożny;

VAR będzie mógł zweryfikować słuszność identyfikacji zawodnika;

Sędziowie będą wyjaśniać swoje decyzje po analizie VAR za pośrednictwem nagłośnienia;

Będzie możliwa weryfikacja przez VAR faulu w ofensywie tuż przed wykonaniem stałego fragmentu gry, jeśli takowy miał wpływ na późniejszą sytuację bramkową;

Piłkarze mogą zostać ukarani za zasłanianie ust w rozmowie z rywalem nawet czerwoną kartką;

Piłkarz za protest i zejście z boiska otrzyma czerwony kartonik, drużyna może zostać ukarana nawet walkowerem;

Zawodnik niebędący kapitanem, a próbujący rozmawiać z sędzią bądź protestując, może być ukarany żółtą kartką;

Limit czasowy zmian: 10 sekund na opuszczenie boiska od zasygnalizowania zmiany, jeśli zostanie ten czas przekroczony, wchodzący piłkarz będzie musiał odczekać minutę na wejście na murawę;

Piłkarz wykonujący rzut z autu lub tzw. wybicie od bramki – ma na to 5 sekund. Po przekroczeniu tego czasu piłka dla przeciwnika (aut lub rzut rożny);

Po interwencji medycznej piłkarz może wrócić na boisko po odczekaniu 60 sekund;

Po 22. i 67. minucie trzyminutowe przerwy na nawodnienie (dotyczy wszystkich spotkań turnieju);

W trakcie interwencji medycznej piłkarze pozostają na środku boiska – koniec z naradami z trenerami w tym czasie;

Jak zatem widać, lista jest całkiem pokaźna. Trzeba będzie się przyzwyczaić do nowych zmian, tym bardziej że niektóre punkty rzeczywiście mogą wzbudzać pewne kontrowersje. Choćby kwestia zasłaniania ust i rozmów, które przecież wcale nie muszą dotyczyć czegoś obraźliwego – a zostaną zinterpretowane negatywnie przez arbitra – i dojdzie do absurdalnego wykluczenia.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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