Gorąca atmosfera na starcie MŚ 2026! Zaskakujące wieści ws. ceremonii otwarcia

Najważniejsza piłkarska impreza czterolecia właśnie się rozpoczyna. Mecz Meksyk – RPA z pewnością przyciągnie, zarówno na trybuny, jak i przed telewizory (plus transmisje internetowe) miliony kibiców. Początek spotkania już o godzinie 21:00 polskiego czasu, w czwartkowy (tj. 11 czerwca) wieczór.

Ceremonia otwarcia MŚ. Zaskakujące wieści tuż przed startem!

Zanim jednak na murawie pojawią się piłkarze, warto zaznaczyć, że Meksyk będzie gospodarzem... pierwszej z trzech ceremonii otwarcia turnieju. Będzie ona mieć miejsce na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City. Ceremonia uświetniona zostanie występami artystów, wśród których znaleźli się m.in. Shakira, Burna Boy, Tyla, Alejandro Fernandez, J Balvin oraz grupa Mana.

To jednak nie koniec, bo dzień później (tj. piątek, 12 czerwca, g. 21:00) ceremonię będzie można obejrzeć w Kanadzie. Kanadyjczycy zagrają bowiem swój pierwszy mecz, a rywalami będzie Bośnia i Hercegowina. Kanadyjczycy zapowiedzieli, że na stadionie w Toronto wystąpią: Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara, Jessie Reyez oraz Nora Fatehi.

I ostatnia, trzecia ceremonia otwarcia – to już Stany Zjednoczone. Kadra USA zagra z Paragwajem w sobotę (tj. 13 czerwca) o 3:00 polskiego czasu, na stadionie w Los Angeles. Pełen terminarz gier dostępny jest na specjalnej, mundialowej stronie na łamach WPROST.

Kto wystąpi podczas ceremonii otwarcia numer 3? Mecz USA – Paragwaj uświetnią występy Katy Perry, Future’a, Lisy, Anitty i Remy.

Potrójna ceremonia otwarcia, to pierwszy taki przypadek w dziejach piłkarskich MŚ. Te organizowane są od 1930 roku.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

Czytaj też:

FIFA zmieniła przepisy na mundialu! Będzie wysyp czerwonych kartek?Czytaj też:

Mecze mundialu, które trzeba obejrzeć! Mamy listę najciekawszych spotkań