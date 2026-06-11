Shakira skradła show na otwarcie mundialu! Tak prezentowała się gwiazda

Co ciekawe, właśnie Shakira drugi raz w swojej bogatej karierze wykonała utwór, który firmuje mundial. Utwór „Dai, Dai” wykonywany przez gwiazdę z Kolumbii, w duecie z nigeryjskim piosenkarzem Burna Boy, jest oficjalną piosenką MŚ 2026.

Shakira na otwarciu MŚ w Meksyku. Była największą gwiazdą ceremonii!

Kolumbijki nie mogło zatem zabraknąć podczas ceremonii otwarcia, która miała miejsce Estadio Azteca w Mexico City. Co ciekawe, właśnie na tej arenie rozgrywane były finały MŚ w 1970 oraz 1986 roku. To jedyny taki piłkarski obiekt na świecie, który może się pochwalić tak bogatą, mundialową historią.

Występ Shakiry? Nie ma co ukrywać, najbardziej efektowny podczas krótkiej, bo... jednej z trzech ceremonii otwarcia MŚ 2026.

To bowiem nie koniec, bo dzień później (tj. piątek, 12 czerwca, g. 21:00) ceremonię będzie można obejrzeć w Kanadzie. Kanadyjczycy zagrają bowiem swój pierwszy mecz, a rywalami będzie Bośnia i Hercegowina. Kanadyjczycy zapowiedzieli, że na stadionie w Toronto wystąpią: Alanis Morissette, Michael Buble, Alessia Cara, Jessie Reyez oraz Nora Fatehi.

I ostatnia, trzecia ceremonia otwarcia – to już Stany Zjednoczone. Kadra USA zagra z Paragwajem w sobotę (tj. 13 czerwca) o 3:00 polskiego czasu, na stadionie w Los Angeles. Pełen terminarz gier dostępny jest na specjalnej, mundialowej stronie na łamach WPROST.

Kto wystąpi podczas ceremonii otwarcia numer 3? Mecz USA – Paragwaj uświetnią występy Katy Perry, Future’a, Lisy, Anitty i Remy.

Potrójna ceremonia otwarcia, to pierwszy taki przypadek w dziejach piłkarskich MŚ. Te organizowane są od 1930 roku.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – zostaną rozegrane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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