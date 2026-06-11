Tak padł pierwszy gol na mundialu! Zadecydowało wielkie nieporozumienie

Co ciekawe, Meksyk po raz trzeci w swojej historii jest gospodarzem piłkarskich MŚ. W poprzednich dwóch przypadkach była to jednak impreza organizowana tylko w jednym państwie. Meksyk gościł najlepsze reprezentacje świata w edycjach 1970 i 1986.

Gol numer 1 na mundialu! Gospodarze mocno otworzyli turniej

Po krótkiej ceremonii otwarcia, gdzie największą gwiazdą była kolumbijska gwiazda Shakira, na murawie legendarnego Estadio Azteca w Mexico City pojawili się główni bohaterowie meczu inauguracyjnego. I trzeba przyznać, że gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 5. minucie. Raul Jimenez soczyście uderzył na bramkę RPA, ale ostatecznie bramkarz uratował gości.

Ronwen Williams zaledwie cztery minuty później popełnił jednak duży błąd. Bramkarz Republiki Południowej Afryki zaskoczył zagraniem swojego obrońcę, który stracił piłkę tuż przed polem karnym.

Tak duży błąd świetnie wykorzystał Julian Quinones, który kropnął na bramkę i wpakował piłkę akurat między nogami rozpaczliwie interweniującego Williamsa.

Tym samym niespełna 10 minut trzeba było czekać na otwarcie dorobku strzeleckiego na MŚ 2026.

Ostatecznie gospodarze zwyciężyli 2:0, a RPA kończyło mecz w dziewiątkę. Dwie bezpośrednie czerwone kartki oraz solidna postawa Meksyku nie pozostawiły złudzeń, kto tego dnia był zespołem lepszym. Choć warto dodać, że w doliczonym czasie drugiej połowie, meksykańska drużyna również straciła jednego zawodnika po faulu wycenionym na czerwony kartonik.

Do samego końca było zatem gorąco.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.