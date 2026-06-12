Zagrali jak Polacy na otwarcie mundialu. Duży cios dla europejskiej piłki

Reprezentacja Czech z nadziejami podchodziła do swojego pierwszego meczu od dwóch dekad na piłkarskich MŚ. Trzeba przyznać, że trudno było uniknąć analogii do sytuacji... polskiej kadry, dokładnie z mundialu w 2002 roku. Wówczas Polacy wracali na MŚ dokładnie po 16 latach, a swoje pierwsze spotkanie turniejowe zagrali właśnie z Koreą Południową.

Jak się okazało, zgadzało się właściwie niemal wszystko. Czesi również przegrali bowiem z Koreańczykami, choć nie 0:2 – jak zespół trenera Jerzego Engela 24 lata temu – ale 1:2. Choć trzeba przyznać, że Europejczycy z pewnością nie pokazali futbolu, który uprawniałby ich do nadmiernego optymizmu przed kolejnymi meczami.

MŚ: Korea Południowa lepsza od Czechów. Koszmar w końcówce!

Starcie w meksykańskiej Guadalajarze miało dwa oblicza. Z jednej strony, trudna do oglądania pierwsza część spotkania, gdzie było raczej tak, jak... podczas meczu otwarcia MŚ 2026. Kiedy bowiem Meksyk zdobył premierowego gola, właściwie ułożył sobie rywala z RPA, a emocji było jak na lekarstwo.

Różnica była taka, że piłka wpadła do siatki, ale dopiero w drugich 45 minutach. Czesi zagrożenie stwarzali właściwie tylko za sprawą stałych fragmentów gry. I rzeczywiście, po rzucie z autu efektową główką – a co najważniejsze – dającą prowadzenie, popisał się Ladislav Krejci.

I tak właściwie Czesi najchętniej... zakończyliby mecz po godzinie grania. Mając wynik 1:0, zespół z Europy postanowił kontynuować to, co prezentował we wcześniejszych fragmentach spotkania. Czyli słabą grę, z której jakiekolwiek zagrożenie wynikało tylko za sprawą stałych fragmentów gry. Ale i tych było bardzo niewiele.

Koreańczycy zostali za to nagrodzeni za chęć gry w piłkę. Azjaci pokazali się dużo lepiej od rywali. W 67. oraz 80. minucie zadali ciosy, po których Czesi nie zdołali się podnieść, nie mając ku temu sportowych argumentów. Warto odnotować po czeskiej stronie nieuznanego gola Tomasa Soucka i kilka udanych interwencji bramkarza Kim Seung-gyu.

Gola na wagę trzech punktów zdobył za to Hyeon-Gyu Oh.

Tabela i wyniki grupy A są dostępne na specjalnej mundialowej stronie na łamach WPROST.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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