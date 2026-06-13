Szokująca kradzież na mundialu! Ofiarami skandalu reprezentanci Anglii

Jak poinformowali dziennikarze „Daily Mail”, doszło bowiem do kradzieży, której ofiarami zostali właśnie piłkarze i sztab reprezentacji Anglii. Do zdarzenia miało dojść przed pierwszym treningiem Anglików, który miał się odbyć w Kansas City.

Kradzież na piłkarskich MŚ! Reprezentacja Anglii mocno poszkodowana

Cała historia rozegrała się najprawdopodobniej podczas transportu sprzętu z Florydy właśnie do Kansas City. Skradziono oficjalne piłki tegorocznego mundialu oraz sprzęt należący do piłkarzy i sztabu szkoleniowego Anglików.

Źródła podają, że wśród pozostałych ładunków pozostała tylko jedna piłka nożna, a istnieją obawy, że buty należące do takich zawodników jak Harry Kane i Jude Bellingham również zniknęły [...] W związku z ciosem dla przygotowań przed środowym meczem otwarcia Mistrzostw Świata z Chorwacją, pracownicy ochrony podejrzewają, że w sprawę mogą być zamieszani kierowcy, którym zaufali w dostawie sprzętu. Związek Piłki Nożnej (FA) współpracuje obecnie z lokalną policją w celu odzyskania skradzionych towarów. Sztab angielskiej reprezentacji spakował cały swój niezbędny sprzęt treningowy, aby odbyć podróż z obozu przygotowawczego na Florydzie do oficjalnej bazy Mistrzostw Świata. Wśród nich znajdował się sprzęt do analizy, tablice Tuchela i stoły do masażu. Jednak personel wciąż odczuwa skutki kradzieży i musi ścigać się z czasem, aby odzyskać lub wymienić przedmioty kluczowe dla ich misternych planów – przekazuje „Daily Mail”.

Przypomnijmy, że Anglicy zagrają w grupie L. Pierwsze spotkanie rozegrają przeciwko Chorwatom w środę (tj. 17 czerwca). Początek spotkani ao godzinie 22:00. W grupie L poza dwoma europejskimi reprezentacjami są jeszcze Ghana i Panama.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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