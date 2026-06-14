Europa w odwrocie na mundialu! Tego scenariusza trudno było się spodziewać

W niedzielny (tj. 14 czerwca) poranek polskiego czasu na MŚ 2026 doszło do kolejnej, sporej niespodzianki. To zaskoczenie z punktu widzenia europejskiego futbolu, bo Turcja przegrała z Australią (0:2).

Tylko jeden sukces Europy. Zaskakująca sytuacja na mundialu!

Turkom z pewnością nie można odmówić ambicji. Choć wynik może wskazywać co innego, przegrani mieli co najmniej kilka możliwości, żeby sforsować defensywę Kangurów. Ostatecznie jednak Australia wykazała się cierpliwością, a kiedy trzeba było, zadała decydujący cios w drugiej części spotkania.

Spoglądając szerzej na porażkę Turcji, w pierwszych meczach MŚ 2026 reprezentacje z Europy są w odwrocie. Na pięć występów kadr ze stajni UEFA, zwycięstwem zakończyło się tylko spotkanie Szkocja – Haiti (1:0). Choć szkocki zespół nie zaprezentował galaktycznego futbolu, co więcej, bardziej... przepchnął sukces z mocno egzotycznym – z europejskiej perspektywy – rywalem.

Do tego można dopisać remis Szwajcarii z Katarem (1:1), zasłużoną porażkę Czechów z Koreańczykami (1:2) oraz remis Bośni i Hercegowiny z gospodarzami Kanadyjczykami (1:1). Z pewnością nie tak można sobie było wyobrażać otwarcie mundialu w wykonaniu reprezentacji z Europy.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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