Curacao wbiło gola Niemcom! Niesamowita historia stała się faktem

Curacao to najmniejszy kraj, jaki kiedykolwiek zagrał na mundialu. I to zarówno pod względem powierzchni, jak i ludności. Łącznie kraj liczy 155 tysięcy mieszkańców. Podopieczni trenera Dicka Advocaata pokazali jednak, że mają wielkie serce do gry.

A w niedzielne (tj. 14 czerwca), późnej popołudnie polskiego czasu, wbili gola Niemcom na MŚ 2026.

Curacao z golem na MŚ 2026! Kibice reprezentacji Niemiec byli w szoku

Faworytem starcia rozgrywanego na otwarcie grupy E byli i są Niemcy, podobnie zresztą w kontekście całego turnieju – europejski gigant jest wymieniany w gronie kandydatów do walki o końcowy triumf.

I rzeczywiście, Niemcy najpierw strzelili gola na 1:0 (Felix Nmecha), a następnie na 2:1 (Nico Schlotterbeck). Ale wydaje się, że prawdziwym wydarzeniem było jednak trafienie kopciuszka na MŚ 2026, czyli Curacao. Autorem historycznego gola został Livano Comenencia.

Piłkarze z wyspy, która najbardziej znana jest w światowej świadomości z... likieru blue curacao, zaliczyli swój wielki moment. I to niezależnie od tego, jak zakończy się spotkanie. Dodajmy, że po pierwszych 45. minutach Niemcy prowadzą już 3:1. Wynik dla naszych zachodnich sąsiadów podwyższył z rzutu karnego, w doliczonym czasie pierwszej części gry, Kai Havertz.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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